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Lei dos EUA proíbe jogador da seleção da França de consumir bebida alcóolica

Lei dos EUA proíbe jogador da seleção da França de consumir bebida alcóolica
Lei dos EUA proíbe jogador da seleção da França de consumir bebida alcóolica -
Estado de Massachusetts impede a entrada de menores de 21 anos em bares 
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