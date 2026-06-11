Ancelotti repete equipe e encaminha escalação do Brasil para estreia na Copa

Faltando apenas dois dias para a estreia na Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti deu mais uma indicação de qual será a formação da Seleção Brasileira diante de Marrocos. No penúltimo treino antes da partida, realizado nesta quinta-feira (11/6), o treinador manteve a base utilizada nos trabalhos anteriores. Contudo, repetiu a equipe com Danilo e Alex Sandro nas laterais.

A atividade teve como foco principal os ajustes em bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas. Além disso, o treinador observou variações táticas para diferentes momentos do jogo. Mesmo realizando testes pontuais ao longo do treinamento, Ancelotti reforçou a tendência de iniciar o Mundial com a experiência como referência na linha defensiva.

Neste momento, a equipe mais provável para enfrentar os marroquinos é formada por Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Vini Júnior e Raphinha.

As laterais eram as posições que mais geravam dúvidas na preparação brasileira. No entanto, os treinamentos dos últimos dias consolidaram a vantagem de Danilo e Alex Sandro sobre os concorrentes.

Durante a atividade desta quinta-feira, Ancelotti aproveitou o número elevado de jogadores disponíveis para promover algumas alternâncias. Douglas Santos revezou com Alex Sandro pelo lado esquerdo. Já Igor Thiago participou de trabalhos na vaga ocupada por Matheus Cunha. Apesar das observações, as movimentações não alteraram a percepção interna de que a equipe titular está praticamente definida.

A estreia do Brasil

Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado, às 19h (de Brasília), no New York New Jersey Stadium, pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Aliás, a chave ainda conta com Haiti e Escócia, que também estreiam no mesmo dia, em duelo marcado para Boston.

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