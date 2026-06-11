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Corinthians inicia conversas para ampliar vínculo de Gui Amorim, joia da base

Corinthians inicia conversas para ampliar vínculo de Gui Amorim, joia da base
Corinthians inicia conversas para ampliar vínculo de Gui Amorim, joia da base -

O Corinthians iniciou negociações para renovar o contrato do meia Gui Amorim, uma das principais promessas das categorias de base do clube. Assim, a diretoria decidiu antecipar as conversas para evitar que o jogador fique livre para assinar um pré-contrato com outra equipe a partir do início do próximo ano. A informação é do portal “ge”.

Atualmente, o vínculo do atleta de 18 anos vai até 31 de julho de 2027. A proposta apresentada pelo Timão prevê a extensão do contrato até o fim de 2028, além de uma cláusula que permite renovação automática por mais duas temporadas. O executivo Marcelo Paz conduz as tratativas, que devem ser concluídas nos próximos dias.

No ano passado, Gui Amorim já havia assinado um aditivo contratual que garantiu valorização salarial e aumento da multa rescisória. Atualmente, a cláusula para transferências internacionais está fixada em 50 milhões de euros, cerca de R$ 326 milhões na cotação atual.

O meia também viveu um período de recuperação recentemente. Ele passou quase dois meses no departamento médico para tratar uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito e voltou a atuar no último dia 28, na partida contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20.

Embora ainda faça parte das categorias de base, Gui Amorim já participa dos treinamentos do elenco principal no CT Joaquim Grava. Por fim, o jovem chegou a ser relacionado para partidas da equipe profissional, mas ainda aguarda a oportunidade de fazer sua estreia pelo Corinthians.

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