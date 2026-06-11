Corinthians inicia conversas para ampliar vínculo de Gui Amorim, joia da base

O Corinthians iniciou negociações para renovar o contrato do meia Gui Amorim, uma das principais promessas das categorias de base do clube. Assim, a diretoria decidiu antecipar as conversas para evitar que o jogador fique livre para assinar um pré-contrato com outra equipe a partir do início do próximo ano. A informação é do portal “ge”.

Atualmente, o vínculo do atleta de 18 anos vai até 31 de julho de 2027. A proposta apresentada pelo Timão prevê a extensão do contrato até o fim de 2028, além de uma cláusula que permite renovação automática por mais duas temporadas. O executivo Marcelo Paz conduz as tratativas, que devem ser concluídas nos próximos dias.

No ano passado, Gui Amorim já havia assinado um aditivo contratual que garantiu valorização salarial e aumento da multa rescisória. Atualmente, a cláusula para transferências internacionais está fixada em 50 milhões de euros, cerca de R$ 326 milhões na cotação atual.

O meia também viveu um período de recuperação recentemente. Ele passou quase dois meses no departamento médico para tratar uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito e voltou a atuar no último dia 28, na partida contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20.

Embora ainda faça parte das categorias de base, Gui Amorim já participa dos treinamentos do elenco principal no CT Joaquim Grava. Por fim, o jovem chegou a ser relacionado para partidas da equipe profissional, mas ainda aguarda a oportunidade de fazer sua estreia pelo Corinthians.

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