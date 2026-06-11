Presente em 14 das 16 arenas, tecnologia norte-americana reforça gramados da Copa

Um gramado natural pode ser usado para receber eventos ou seu uso deve ser exclusivamente para a prática esportiva? O eterno debate que a cada dia toma mais conta do futebol brasileiro vai ganhar um novo capítulo. Isso porque graças ao desenvolvimento de uma nova tecnologia, agora é possível substituir o campo em tempo recorde. Até mesmo em uma Copa do Mundo.

O método desenvolvido por Chad Price, sócio-fundador da Carolina Green – empresa norte-americana situada no estado da Carolina do Norte, é um sistema de gramado natural com base arenosa. Ela cultiva sobre uma camada impermeável, onde todo o sistema radicular fica concentrado e se desenvolve. A solução permite a utilização imediata do campo após a instalação.

Para se ter uma ideia do nível de inovação, a tecnologia, que também é usada por outras empresas com o nome de Sod Grown on Plastic (SOP), está presente em alguns dos projetos esportivos mais exigentes do mundo. Afinal, ela consta em 14 das 16 arenas da Copa do Mundo de 2026. Isso incluui o MetLife Stadium, nos Estados Unidos, que sediará a final da competição.

“Eu acredito que o cultivo em tecnologia GameOnGrass é uma enorme ferramenta para tornar os estádios disponíveis para muito mais atividades, como concertos. Além disso, pode fornecer uma superfície de jogo melhor para o atleta. É possível oferecer as duas situações. Agora temos uma solução que fornece uma excelente superfície de grama natural que podemos substituir imediatamente conforme necessário. Isso expande a capacidade do que podemos fazer com esses estádios”, afirmou Chad Price, em entrevista concedida durante o Sports Turf Field Day 2026, evento organizado pela Itograss, empresa que atende mais de 90% dos estádios e centros de treinamento das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Tecnologia vem ganhando o mundo

O processo de implementação desse tipo de tecnologia tem ganhado espaço no mercado mundial e, após a comprovação de sua eficiência, a procura tem crescido.

“Assim que produzimos o primeiro campo, o segundo veio logo em seguida e espalhou-se a notícia de que era um produto viável. Assim, permite mais eventos, substituição imediata e jogo imediato. Desde então, temos lutado para suprir a demanda pelo produto”, conclui Price.

Além do MetLife Stadium, essa tecnologia já é aplicada em arenas da NFL, como Arrowhead Stadium (Kansas City Chiefs) – que também receberá jogos da Copa do Mundo -, FedEx Field (Washington Commanders), M&T Bank Stadium (Baltimore Ravens) e Soldier Field (Chicago Bears).

Antes da Copa, já chegou no Brasil

No Brasil, essa solução inovadora acabou sendo lançada recentemente pela Itograss, sob o nome de Play On Time. A empresa tem exclusividade na comercialização da tecnologia no país. As características que a diferenciam dos demais métodos é a formação de um bloco radicular denso e entrelaçado (com mais raízes) durante o período de desenvolvimento da grama. Assim, resultando em alta integridade estrutural e drenagem eficiente, desde a fazenda, onde está inicialmente plantada, até a transferência para o estádio.

“Com o Play On Time temos um gramado estável, preparado para suportar uso intenso com segurança e previsibilidade em estádios e centros de treinamento. Diferentemente de outros modelos, em que se deve esperar cerca de 2 a 3 dias dias para estar sendo usado, esse método permite a utilização do gramado poucas horas após a sua instalação. Acredito que seja esse um dos seus maiores diferenciais. O gramado natural é a melhor solução para o futebol. Com essa nova tecnologia, ele ganha mais um aspecto importante a seu favor”, afirma Rodrigo Santos, coordenador do Centro de Gramados Esportivos e Inovação da Itograss.

“Essa tecnologia permite que estádios e clubes gerem mais renda e tenham versatilidade. É possível fazer a substituição do gramado em um período de tempo muito curto. Podemos ter um jogo no domingo, um show no sábado, trocar o gramado e estar pronto para jogar novamente na segunda-feira”, declarou Travis Hogan, Diretor de Gestão de Gramados do Kansas City Chiefs (NFL), também em entrevista concedida durante o Sports Turf Field Day 2026.

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