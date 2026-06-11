Japão perde Endo e sofre baixa antes da Copa do Mundo

A Seleção Japonesa recebeu uma notícia preocupante às vésperas da estreia contra a Holanda pela Copa do Mundo. O volante e capitão, Wataru Endo, de 33 anos, foi cortado após não apresentar evolução satisfatória na recuperação de uma lesão no pé esquerdo. O atleta deixou o treino sentindo dores na última quarta (10).

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A decisão partiu do técnico Hajime Moriyasu em conjunto com o departamento médico da JFA. Em seu lugar, o atacante Shuto Machino, do Borussia Mönchengladbach, assume a vaga. Além disso, a comissão técnica confirmou que o zagueiro Ko Itakura, atualmente jogador do Ajax, será o novo capitão da equipe.

Recuperação preocupou comissão técnica

De acordo com o jornal Sponichi e confirmada pela J.League Insider, Endo ainda sofria consequências da grave lesão sofrida em fevereiro deste ano. O meio-campista precisou passar por cirurgia e retornou aos gramados apenas recentemente, durante o amistoso contra a Islândia, no domingo retrasado (31). No entanto, o atleta não conseguiu durar muito tempo em campo e saiu no intervalo da partida.

Durante a preparação para a Copa, o jogador realizou atividades específicas e trabalhou separado do restante do elenco. Embora tenha participado parcialmente dos treinamentos mais recentes, os exames mostraram que a recuperação estava abaixo do esperado. Desse modo, a comissão técnica optou pelo corte.

Antes de deixar a delegação, Endo conversou pessoalmente com Itakura para repassar a responsabilidade da liderança da equipe. O volante também enviou uma mensagem aos torcedores, lamentando a situação e demonstrando confiança no grupo. Enquanto isso, seus companheiros iniciam a reta final da preparação para o primeiro desafio, em Dallas.

Japão já convivia com alerta físico no elenco

A preocupação com a condição física dos jogadores não era novidade dentro da comissão técnica japonesa. Dias antes da confirmação do corte, Moriyasu já havia revelado que monitorava atletas que retornavam recentemente de lesão. O cenário ganhou ainda mais atenção porque o Japão também chegou à América do Norte lidando com dúvidas envolvendo outros nomes importantes do elenco.

“Estamos sempre ponderando substituições se não conseguirmos. Não é só o Endo, há vários jogadores se recuperando de lesões desta vez. Portanto, precisamos decidir até o final se eles realmente podem ou não dar o seu melhor na Copa” declarou Moriyasu, em coletiva de imprensa.

Agora sem seu principal líder em campo, o Samurai Blue terá a missão de buscar uma campanha histórica sem um dos jogadores mais experientes da geração, bem como o corte de Mitoma da convocação e outros jogadores esquecidos. A estreia japonesa será diante da Holanda, neste domingo (14), às 17h (de Brasília).