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Atacante do Fluminense aparece entre os jogadores com mais participações em gols no Brasileiro

Atacante do Fluminense aparece entre os jogadores com mais participações em gols no Brasileiro
Atacante do Fluminense aparece entre os jogadores com mais participações em gols no Brasileiro -

A excelente fase de John Kennedy no Fluminense vai muito além das bolas na rede que incendeiam a torcida. De fato, as estatísticas do Campeonato Brasileiro de 2026 servem como base sólida para justificar o motivo pelo qual o atacante se consolidou como uma das peças mais determinantes tanto para o Tricolor quanto para o próprio torneio nacional.

Ao analisarmos de perto esse desempenho, notamos que o camisa 9 precisou de apenas 17 partidas para registrar dez participações diretas em gols da equipe carioca. Com um faro de gol apurado, o jovem atleta balançou as redes nove vezes e ainda serviu um companheiro com uma assistência crucial.

Essa regularidade impressionante eleva o patamar do jogador, que agora briga diretamente pelo topo do ranking de produtividade do futebol brasileiro.

Diante desse cenário promissor, o atacante tricolor já divide os holofotes com os principais nomes do país, embora a liderança isolada pertença a Pedro, do Flamengo, que acumula 14 participações graças a dez gols e quatro assistências.

Ranking de participação em gols

Logo atrás do líder, Kevin Viveros, do Athletico-PR, sustenta a segunda posição com 12 ações decisivas, somando 11 gols e uma assistência. Logo em seguida, um tríplice empate com dez participações agita ainda mais a disputa.

Nesse cenário, o bloco traz Samuel Lino, também do Flamengo, com quatro gols e seis assistências, ao lado do próprio John Kennedy.

LEIA MAIS: Fluminense monitora ex-atacante do Bragantino

Por fim, quem fecha esse pelotão de elite é o meio-campista Andreas Pereira, do Palmeiras. É importante destacar que o jogador atinge o mesmo patamar, porém com uma dinâmica diferente, registrando um gol e nove assistências na competição.

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