Atacante do Fluminense aparece entre os jogadores com mais participações em gols no Brasileiro

A excelente fase de John Kennedy no Fluminense vai muito além das bolas na rede que incendeiam a torcida. De fato, as estatísticas do Campeonato Brasileiro de 2026 servem como base sólida para justificar o motivo pelo qual o atacante se consolidou como uma das peças mais determinantes tanto para o Tricolor quanto para o próprio torneio nacional.

Ao analisarmos de perto esse desempenho, notamos que o camisa 9 precisou de apenas 17 partidas para registrar dez participações diretas em gols da equipe carioca. Com um faro de gol apurado, o jovem atleta balançou as redes nove vezes e ainda serviu um companheiro com uma assistência crucial.

Essa regularidade impressionante eleva o patamar do jogador, que agora briga diretamente pelo topo do ranking de produtividade do futebol brasileiro.

Diante desse cenário promissor, o atacante tricolor já divide os holofotes com os principais nomes do país, embora a liderança isolada pertença a Pedro, do Flamengo, que acumula 14 participações graças a dez gols e quatro assistências.

Ranking de participação em gols

Logo atrás do líder, Kevin Viveros, do Athletico-PR, sustenta a segunda posição com 12 ações decisivas, somando 11 gols e uma assistência. Logo em seguida, um tríplice empate com dez participações agita ainda mais a disputa.

Nesse cenário, o bloco traz Samuel Lino, também do Flamengo, com quatro gols e seis assistências, ao lado do próprio John Kennedy.

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Por fim, quem fecha esse pelotão de elite é o meio-campista Andreas Pereira, do Palmeiras. É importante destacar que o jogador atinge o mesmo patamar, porém com uma dinâmica diferente, registrando um gol e nove assistências na competição.

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