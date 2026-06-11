Argentina convoca Senesi para a Copa e ganha nova preocupação antes da estreia

A seleção da argentina confirmou uma alteração em sua lista para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Lionel Scaloni convocou o zagueiro Marcos Senesi para ocupar a vaga de Leonardo Balerdi, cortado na última semana por problemas físicos.

A decisão encerra alguns dias de espera por parte da comissão técnica, que avaliava as opções disponíveis antes de definir o substituto. Aos 29 anos, Senesi chega ao Mundial após se consolidar no futebol europeu. Revelado pelo San Lorenzo, o defensor atualmente atua pelo Tottenham e reforça um setor que já sofreu baixa às vésperas da competição.

A mudança, no entanto, não é a única preocupação da atual campeã mundial. Afinal, a cinco dias da estreia contra a Argélia, marcada para a próxima terça-feira, Scaloni acompanha de perto a situação do lateral-esquerdo Nicolás Tagliafico.

Segundo o jornal argentino Olé, o jogador sofreu uma distensão muscular durante a vitória sobre Honduras, no último sábado, e passou por exames médicos para avaliar a gravidade do problema.

O defensor do Lyon sequer ficou no banco de reservas no amistoso diante da Islândia, disputado nesta semana. Desde então, vem realizando trabalhos separados do restante do elenco. Apesar da preocupação, a comissão técnica trabalha com a expectativa de recuperar o atleta a tempo da estreia. Neste momento, a possibilidade de corte é considerada improvável. Mesmo assim, a situação aumenta a atenção dentro da delegação argentina, que já perdeu Balerdi antes do início do torneio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.