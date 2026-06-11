Vasco busca informações por Arthur Chaves, zagueiro que atua no futebol alemão

O Vasco já definiu que a contratação de um novo zagueiro é uma das principais prioridades para a próxima janela de transferências. Diante disso, a diretoria monitora o mercado internacional e iniciou sondagens por Arthur Chaves, defensor de 25 anos que atualmente defende o Augsburg, da Alemanha.

Embora jogue pelo Augsburg, o atleta pertence ao Hoffenheim, que estipulou o contrato de empréstimo até o fim deste mês, mantendo o vínculo definitivo com o jogador até o meio de 2029. Desde que chegou ao atual clube no início do ano, o zagueiro entrou em campo 11 vezes e balançou as redes em duas oportunidades.

Para viabilizar o negócio, o diretor Admar Lopes conduz pessoalmente as conversas, ao mesmo tempo em que mapeia outras opções no exterior. Apesar do otimismo inicial, a diretoria ainda não apresentou uma proposta oficial neste momento.

Por outro lado, pessoas próximas ao atleta indicam que ele vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro, embora o Vasco enfrente a concorrência de ao menos mais um clube do país.

É importante destacar que a diretoria vascaína já avaliava Arthur positivamente desde o fim do ano passado. Naquela época, contudo, o clube preferiu investir na contratação de Carlos Cuesta, um pedido expresso do então treinador Fernando Diniz.

Agora, as características físicas de Arthur pesam a favor, já que o defensor de 1,88m se encaixa perfeitamente no perfil que a comissão técnica busca: um jogador destro, com forte imposição física e excelente jogo aéreo.

Carreira do alvo do Vasco

Essa bagagem europeia coroa uma carreira que começou na base do Avaí, onde o jovem atuou no elenco profissional entre 2021 e 2022. Logo em seguida, ele vestiu a camisa do Académico de Viseu, em Portugal, antes de acertar a sua transferência para o Hoffenheim em 2024.

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Além da experiência em solo europeu, Arthur traz no currículo o status de titular na campanha que rendeu à Seleção Brasileira a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023.

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