Palmeiras moderniza CT e adota gramado utilizado na Copa do Mundo

O Palmeiras aproveitou a pausa no calendário do futebol brasileiro para promover melhorias na estrutura da Academia de Futebol. Depois de concluir, em março, a troca do gramado sintético do Nubank Parque, o clube iniciou a reforma dos dois campos de grama natural do centro de treinamento e optou pela instalação da Tahoma 31, variedade bermuda utilizada nos estádios da Copa do Mundo de 2026, disputada no Canadá, México e Estados Unidos.

A escolha faz parte da estratégia do Alviverde de oferecer melhores condições de trabalho aos atletas e manter um padrão elevado de desempenho nos treinamentos. De acordo com a engenheira agrônoma Maristela Kuhn, responsável pelo projeto, a nova grama proporciona excelente rolagem da bola e apresenta recuperação mais rápida e eficiente em comparação com outros tipos de gramados.

“Durante a competição, a equipe treinou e jogou em novas variedades do tipo bermuda e, logo que retornou ao Brasil, o Departamento de Futebol externou a vontade de trocar os campos de grama natural da Academia de Futebol. “Depois da opção do clube pelo tipo de grama, o nosso maior limitador era o calendário do futebol brasileiro, que normalmente tem uma janela curta no Verão. Neste ano, porém, a janela de Inverno foi ampliada por conta da Copa do Mundo.”, disse a engenheira agrônoma.

Estudos para a mudança

Maristela revelou que o Palmeiras iniciou os estudos para a mudança há cerca de um ano, logo após a participação da equipe na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, realizada nos Estados Unidos.

O clube começou a reforma do Campo 1, localizado em frente à área dos vestiários, pouco antes da paralisação das competições nacionais. Assim, já está perto de concluir os trabalhos. As obras no Campo 2 começaram há cerca de dez dias e seguem em andamento.

A expectativa do Palmeiras é disponibilizar os dois campos totalmente reformados quando o elenco profissional retomar a rotina de treinamentos. Eles se juntarão ao Campo 3, de grama sintética, que passou por uma substituição completa no segundo semestre do ano passado.

“A presidente Leila Pereira sempre nos deu apoio. O diretor Anderson Barros nos ajudou nas questões de logística para que pudéssemos conciliar o trabalho com as demandas do time”, contou Maristela. “Vejo com muito orgulho a decisão do Palmeiras de melhorar o nível dos seus campos. Os clubes precisam estar sempre evoluindo e buscando novas tecnologias para aperfeiçoar o palco do espetáculo, que é onde os atletas treinam e jogam. Devemos sempre estar atentos a novidades para testarmos e utilizarmos”, finalizou.

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