Bruno Henrique, do Flamengo, segue como réu após Justiça recusar recurso

Bruno Henrique seguirá respondendo por estelionato na Justiça comum. Na última quarta (10/6), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) rejeitou um recurso apresentado pela defesa do atacante do Flamengo e manteve o jogador na condição de réu no processo que investiga um suposto esquema envolvendo apostas esportivas.

A acusação tem como base a partida entre Flamengo e Santos, válida pelo Brasileirão de 2023, no Mané Garrincha, em Brasília (DF). Segundo as investigações, Bruno Henrique teria forçado a aplicação de um cartão amarelo para favorecer apostadores.

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Segundo informações do “ge” desta quinta (11/6), os advogados do atleta tentavam derrubar a denúncia por estelionato sob o argumento de que as casas de apostas, consideradas vítimas do suposto crime, não formalizaram representação contra o jogador. O desembargador Jair Soares, no entanto, entendeu que houve demonstração suficiente de interesse das empresas na apuração. Isso porque elas forneceram alertas e informações às autoridades responsáveis pela investigação.

Em trecho da decisão, o magistrado ressaltou que a legislação não exige uma forma específica de representação em crimes de ação penal pública condicionada, desde que fique evidente o interesse da vítima na persecução penal.

Embora o processo siga na esfera criminal, Bruno Henrique já teve o caso analisado pela Justiça Desportiva. Em novembro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aplicou multa de R$ 100 mil ao atacante e decidiu não suspendê-lo. Assim, permitiu que continuasse atuando normalmente pelo Flamengo, conquistando Brasileirão e Libertadores ao fim da temporada.

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