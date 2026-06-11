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Bruno Henrique, do Flamengo, segue como réu após Justiça recusar recurso

Bruno Henrique, do Flamengo, segue como réu após Justiça recusar recurso
Bruno Henrique, do Flamengo, segue como réu após Justiça recusar recurso -

Bruno Henrique seguirá respondendo por estelionato na Justiça comum. Na última quarta (10/6), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) rejeitou um recurso apresentado pela defesa do atacante do Flamengo e manteve o jogador na condição de réu no processo que investiga um suposto esquema envolvendo apostas esportivas.

A acusação tem como base a partida entre Flamengo e Santos, válida pelo Brasileirão de 2023, no Mané Garrincha, em Brasília (DF). Segundo as investigações, Bruno Henrique teria forçado a aplicação de um cartão amarelo para favorecer apostadores.

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Segundo informações do “ge” desta quinta (11/6), os advogados do atleta tentavam derrubar a denúncia por estelionato sob o argumento de que as casas de apostas, consideradas vítimas do suposto crime, não formalizaram representação contra o jogador. O desembargador Jair Soares, no entanto, entendeu que houve demonstração suficiente de interesse das empresas na apuração. Isso porque elas forneceram alertas e informações às autoridades responsáveis pela investigação.

Em trecho da decisão, o magistrado ressaltou que a legislação não exige uma forma específica de representação em crimes de ação penal pública condicionada, desde que fique evidente o interesse da vítima na persecução penal.

Embora o processo siga na esfera criminal, Bruno Henrique já teve o caso analisado pela Justiça Desportiva. Em novembro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aplicou multa de R$ 100 mil ao atacante e decidiu não suspendê-lo. Assim, permitiu que continuasse atuando normalmente pelo Flamengo, conquistando Brasileirão e Libertadores ao fim da temporada.

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