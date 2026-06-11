Estados Unidos x Paraguai: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de 22 anos, o Estados Unidos terão mais uma oportunidade de entrar em campo como um país-sede de uma Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, o USMNT dá o pontapé inicial do Grupo D do Mundial, e recebe o Paraguai, no SofiStadium, em Los Angeles, às 22h (horário de Brasília).

Onde assistir

O jogo entre Estados Unidos e Paraguai, nesta sexta-feira, pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo, terá transmissão da Globo, Sportv, SBT, CazéTV, NSports, getv (Globoplay).

Como chega os Estados Unidos

Essa é a 13ª participação dos Estados Unidos em Copas do Mundo, sendo a segunda vez que aparece como anfitriã – também sediou o torneio em 1994, ano do tetracampeonato do Brasil. A melhor campanha aconteceu em 2002, quando chegou às quartas de final. Para o ciclo desta Copa, o USMNT apostou na experiência do técnico Mauricio Pochettino para ser o comandante de um elenco jovem e talentoso. O argentino, inclusive, falou sobre a motivação de ser o técnico de um país-sede de uma Copa.

“Desde o dia em que aceitamos este desafio, encaramos essa responsabilidade como motivação, como energia. Ninguém vê os EUA como um candidato ao título. Mas você analisa outras Copas do Mundo e pensa: ‘Por que não?’ Sediar o evento pode criar sinergia com o público, um apoio que os jogadores sentem. Que isso nos dê a liberdade de voar. Por que não?”, disse ao ‘The Guardian’.

O principal nome da seleção americana é Cristian Pulisic, craque do Milan e que tem sido o grande destaque de um time bem jovem, que conta com outros jogadores que também atuam em grandes centros como o zagueiro Chris Richards, do Crystal Palace-ING, e do atacante Folarin Balogun, que joga no Monaco.

Como chega o Paraguai

Já o Paraguai chega a para a nona Copa do Mundo de sua história. A campanha mais marcante foi no Mundial de 2010, disputado na África do Sul, quando chegou também às quartas de final e caiu para a Espanha, que viria a ser a campeã daquela edição.

O Paraguai chega para o Mundial com um desfalque importante. O meio Enciso sofreu uma lesão na coxa direita no último amistoso antes da Copa, mas apesar de não ter sido cortado, deve ser desfalque nesta estreia. Para seu lugar, o técnico Gustavo Alfaro testou o centroavante Alex Arce, do Independiente Rivadavia, como opção.

“Vamos respeitar a identidade histórica do nosso futebol. Deixaremos a paixão nas arquibancadas; em campo, colocaremos nosso coração, disciplina, esforço, talento, garra e humildade”, projetou Alfaro.

ESTADOS UNIDOS X PARAGUAI

Copa do Mundo – 1ª rodada – Grupo D

Data e hora: 12/6/2026 (sexta-feira), 22h (de Brasília)

Local: Sofi Stadium, Los Angeles (EUA)

ESTADOS UNIDOS: Freese, Alexander Freeman, Tim Ream, Miles Robinson e Antonee Robinson; Tillman, Dest, Adams, McKennie e Pulisic; Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino.

PARAGUAI: Gatito Fernández, Cáceres, Gustavo Gómez, Aldereta e Junior Alonso; Kaku, Cubas, Diego Gómez (Alex Arce) e Almirón; Mauricio e Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro.

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Assistentes: Hessel Steegstra e Jan De Vries (HOL)

VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP)

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