Os eleitos de Ancelotti: Luiz Henrique

Em uma grande crescente ao longo do ciclo, Luiz Henrique conquistou o seu espaço na Seleção mostrando muito destaque dentro de campo. Rei da América com a conquista da Libertadores com o Botafogo, o atacante sempre conseguiu mostrar muita personalidade com a Amarelinha. Assim, conquistou a confiança de Carlo Ancelotti.

O jogador chama a atenção pelo grande desempenho que tem quando vem do banco de reservas. Em sua primeira oportunidade com o italiano, Luiz Henrique entrou muito bem na partida contra o Chile. Com isso, conseguiu mostrar que seguia com os níveis de atuações de quando estava no Brasil.

Afinal, o atacante se transferiu para o futebol russo e chegou a perder espaço na Seleção. Entretanto, mesmo em uma liga que não possui tanto destaque, conseguiu dar a volta por cima. Inclusive, a forma como Luiz Henrique consegue ter boas partidas tornou ele um talismã da Seleção e fez com que o torcedor tivesse confiança no jogador.

Entretanto, LH ainda não conseguiu dar resposta nas chances que teve como titular. Porém, mesmo vindo do banco, consegue mostrar que pode ser uma peça muito importante dentro da equipe de Ancelotti.

Fala, Luiz Henrique

“Eu não tinha nenhuma dúvida que se eu continuasse o meu trabalho que eu fiz no Botafogo de 2024 eu poderia ir para a Seleção, eu poderia ser convocado outras vezes. Falei para mim mesmo: tenho que trabalhar todos os dias, manter o meu alto nível fisicamente e taticamente para quando eu tiver a oportunidade, o Ancelotti ou a sua comissão verem algum jogo eu estar bem. Enfim, foi como aconteceu.”

Raio-X

Nome: Luiz Henrique André Rosa da Silva

Idade: 25 anos

Data de nascimento: 2 de janeiro de 2001

Altura: 1,82m

Peso: 78kg

Na Seleção Brasileira

Convocações: 16

Jogos: 15

Gols: 2

Títulos: –

Nos clubes

Fluminense (2020-2022)

Real Betis (2022-2024)

Botafogo (2024)

Zenit (desde 2025)

Títulos

Pelo Fluminense

Campeonato Carioca: 2022

Pelo Botafogo

Copa Libertadores: 2024

Campeonato Brasileiro: 2024

Pelo Zenit

Campeonato Russo: 2025/26

Opinião do Leo*

“O Pantera é o nome ideal para o segundo tempo. Afinal, aquele que colocará fogo no embate e vai gerar grande expectativa. Quem sabe se o jogador do Zenit não seja o Denílson de 2022? Uma espécie de arma não tão secreta assim, pois, em tempos de redes sociais, basta tocar na bola para virar notícia. O ídolo do Botafogo demonstrou, neste ciclo da Seleção Brasileira, que rende muito mais no segundo tempo. Pode, assim, mudar o curso de uma partida durante o Mundial. Quando o ponta dá um tapa na frente, dificilmente algum marcador consegue algo a não ser correr atrás sem sucesso. Isso acontece desde os tempos de Fluminense, em 2022, passando pelo Betis e pelo fabuloso 2024 do Mais Tradicional. Um craque que consegue alinhar força física e habilidade”.

(*) Leonardo Pereira é o enviado do jogada10 aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.

Opinião do Léo

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