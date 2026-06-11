Yamal e Nico Williams voltam a treinar e animam a Espanha para estreia na Copa

A Espanha teve uma grande notícia nesta quinta-feira (11). Recuperados de suas respectivas lesões, Lamine Yamal e Nico Williams voltaram aos treinos regulares e têm chances de reforçar a seleção na estreia na Copa do Mundo na próxima segunda (15), às 13h (de Brasília), diante de Cabo Verde, em Atlanta, nos Estados Unidos.

A tendência é que a dupla seja relacionada para o jogo inicial da Espanha no Mundial. No entanto, não se sabe quantos minutos cada um terá condições de atuar. O único desfalque ibérico no treinamento foi Víctor Muñoz, que segue trabalhando à parte para se recuperar de problemas físicos.

Após enfrentar Cabo Verde, a Espanha medirá forças contra a Arábia Saudita no dia 21 de junho. Em seguida, fecha a sua participação no Grupo H da Copa do Mundo diante do Uruguai, no dia 26.

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