Vasco vence o Cuiabá e é o primeiro a avançar no Brasileirão Sub-20

O Vasco é o primeiro time classificado às quartas de final do Brasileirão Sub-20. Jogando no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RJ), na tarde desta quarta-feira (11/6), as Crias da Colina fizeram 2 a 1 no Cuiabá pela 15ª rodada e, assim, já não podem ser alcançados pelo nono colocado, primeiro fora do G8 (grupo dos classificados).

Os gols foram de Pedro Augusto e Gustavinho, ambos no primeiro tempo. Gustavo Ferreira descontou para os cuiabanos, que amargam a vice-lanterna (19º) e seguem numa difícil luta contra o rebaixamento. Afinal, a equipe surge com 11 pontos, dois a menos que o Fortaleza, primeiro fora do Z3. Já o Cruz-Maltino é o líder da competição, com 34 pontos, ultrapassando (ao menos momentaneamente) o Palmeiras, que ainda joga na rodada.

LEIA MAIS: Vasco busca informações por Arthur Chaves, zagueiro que atua no futebol alemão

Vasco sofre pressão, mas assegura vitória

Jogando melhor desde o apito inicial, o Vasco não demorou a tirar o zero do placar. Cruzamento da direita feito por Ramon Rique – um dos profissionais que voltaram à categoria – e Pedro Augusto subiu no terceiro andar para, de cabeça, abrir o marcador logo aos 3′.

O segundo saiu aos 34′, em belo estilo. Ramon Rique tocou para Bruno Lopes, que só escorou para Gustavinho chegar batendo de esquerda, no canto oposto do goleiro Pedro Melo. Após abrir boa vantagem, o Cruz-Maltino se desligou no segundo tempo e viu o Cuiabá descontar, aos 18′. Gustavo Ferreira, que saíra do banco, recebeu na entrada da área depois de saída errada do Vasco e tocou na saída de Marcão para fazer 2 a 1. O Cuiabá pressionou bastante no fim da partida, mas o arqueiro cruz-maltino estava lá para salvar e garantir a classificação com quatro rodadas de antecedência.

Próximos passos

Já classificado, o Vasco agora vira a chave para a reta final do torneio, já que, quanto melhor classificado, melhor é o caminho à decisão (enfrentando os piores dentre os times com vaga, além de jogar em casa). Serão quatro jogos para tentar garantir a melhor campanha: contra Bahia (17/6), Red Bull Bragantino (20/6), Criciúma (25/6) e Fortaleza (1º/7). O primeiro e o último destas partidas serão longe do RJ, enquanto os outros dois serão em casa.

O Cuiabá, por sua vez, ainda tem jogo pelo Matogrossense Sub-20, quando enfrenta o Chapada, no domingo (14/6). Já pelo Brasileirão da cateogira, os confrontos são contra Flamengo (17/6), Criciúma (20/6), Juventude (23/6) e Palmeiras (1º/7).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.