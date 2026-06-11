Bragantino vence o São Paulo e segue no G8 do Brasileiro Sub-20

O Bragantino segue firme dentro do G8 do Brasileirão Sub-20. Nesta quinta-feira (11), pela 15ª rodada da competição, o Massa Bruta venceu o São Paulo, no CFA Laudo Natel, em Cotia, por 2 a 0, deixando o adversário longe do pelotão de cima. Jhuan e Yuri Alves marcaram os gols do triunfo.
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O resultado faz o Bragantino subir para a quinta colocação, com 25 pontos. Já o Tricolor paulista segue distante, com apenas 18, na 13ª posição.
As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (17) pela 16ª rodada do Brasileiro. O São Paulo visita o Juventude no Sul do país, às 15h (de Brasília). Mais tarde, às 19h, o Massa Bruta recebe o Fluminense.
O primeiro tempo foi equilibrado, com bom volume ofensivo de ambas as equipes. Contudo, o Bragantino abriu o placar no fim da etapa com Jhuan, em cobrança de falta em dois lances.
Na volta do intervalo, o Massa Bruta dobrou o marcador com Yuri Alves, finalizando cruzado após avançar em velocidade pela lateral do campo.
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