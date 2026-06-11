Quem é Julián Andrés Quiñones, autor do primeiro gol da Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 começou nesta quinta-feira com a partida entre México e África do Sul, e já temos o primeiro gol da competição. Aos nove minutos de partida, o atacante Julián Andrés Quiñones foi o autor do gol que abriu o placar para os mexicanos e, de quebra, entrou para história ao inaugurar a contagem de gols do Mundial. Mas quem é Quiñones?

Autor do primeiro gol da Copa do Mundo de 2026, o atacante Julian Andrés Quiñones é nascido na Colômbia, mas naturalizado mexicano. O jogador viveu uma polêmica após ser convocado durante todo período de categorias de base, mas ser preterido no time principal. Por ter feito seu início de carreira no México, com a camisa do Tigres, Venados, Buap, Atlas e América do México, acabou se naturalizando.

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Pouco tempo depois, em 2023, Quinõnes chegou a ser convocado pela Colômbia para a seleção principal. No entanto, naquele momento, o atacante já havia decidido defender as cores do México após falar que “estava cansado de ser ignorado”.

Mais gols que Cristiano Ronaldo

Na última temporada, Quiñones chamou atenção com a camisa do Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, onde atua desde 2024. O atacante foi o grande artilheiro da Saudi Pro League, campeonato saudita, com 33 gols, superando Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, que marcou 28 gols na competição. Ao todo, entre jogos da SPL, da Copa do Rei Saudita e da Supercopa Saudita, o mexicano marcou 37 gols em 41 partidas.

Sendo assim, pela seleção do México, Quiñones tem 23 jogos e três gols marcados, já contando com o gol marcado nesta quinta-feira no Estádio Azteca.

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