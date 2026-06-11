Ex-Santos e Fortaleza, Vojvoda é o novo técnico do Racing, diz emissora

Juan Pablo Vojvoda é o novo treinador do Racing. De acordo com a “TyC Sports”, da Argentina, o comandante fechou contrato de um ano e já planeja a pré-temporada, que começará após a Copa do Mundo.
Ex-técnico de Fortaleza e Santos no Brasil, Vojvoda não era a primeira opção do clube argentino. Contudo, o presidente Diego Milito não conseguiu tirar o Nicolás Diez do Argentino Juniors.
Além dos clubes brasileiros, o treinador passou por Newell’s Old Boys, Defensa y Justicia, Talleres e Huracán, na Argentina. Aliás, Vojvoda também treinou o Unión la Calera, do Chile, antes de assumir o Fortaleza.
O Racing fez um primeiro semestre para esquecer. Afinal, o clube não conseguiu se classificar na fase de grupos da Sul-Americana e caiu nas quartas de final do Torneio Apertura. Por conta desse mau momento, Diego Milito demitiu o treinador Gustavo Costas.
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