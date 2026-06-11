Bernardo Silva se aproxima do Real Madrid

A Copa do Mundo já começou, mas o Real Madrid segue com dias agitados. Dias após a reeleição de Florentino Pérez, o clube se aproximou de mais um reforço para a temporada 2026/27: Bernardo Silva, ex-Manchester City.

Segundo informações do repórter Fabrizio Romano desta quinta-feira (11/6), o português está em estágios finais de negociação com os Merengues. Assim, deve assinar contrato até o fim da temporada 2028, com potencial de renovação por um ano.

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José Mourinho, anunciado nesta quarta, foi quem pediu sua contratação, segundo a imprensa europeia. Ele se juntaria a Konaté e Dumfries como reforços para 26/27. Bernardo Silva, aliás, recusou avanços de Barcelona e Atlético de Madrid, outros dos times interessados no craque. Ainda de acordo com jornais europeus, Silva já realizou exames médicos na concentração de Portugal, com o anúncio podendo sair antes mesmo da estreia da seleção, dia 17 de junho, contra a República Democrática do Congo.

Silva se tornou um dos maiores jogadores da História do Manchester City. Afinal, após destaque no Monaco, o português se juntou aos Citizens, em 2017/18. Foram incríveis nove temporadas na Inglaterra, fazendo parte de um dos grandes esquadrões do futebol mundial nos últimos anos sob o comando de Pep Guardiola.

Por lá, foram 460 partidas, com 76 gols marcados e 75 assistências concretizadas. No período, foi multicampeão, com seis Premier League, uma Champions League e um Mundial de Clubes, além de outros torneios domésticos.

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