Fechado! Real Madrid anuncia José Mourinho como novo treinador

O Real Madrid anunciou a contratação de José Mourinho como novo treinador nesta quinta-feira (11). O português deixa o Benfica e assume os Merengues para sua segunda passagem. Anteriormente, o clube já havia oficializado a saída de Álvaro Arbeloa. O Special One assina contrato até junho de 2029 e se juntará ao elenco no dia 13 de julho, quando iniciará a pré-temporada.

Mourinho era a opção prioritária do presidente Florentino Pérez, reeleito no último domingo para mais um mandato à frente do Real Madrid. Assim, o mandatário já havia anunciado o retorno do treinador caso derrotasse Enrique Riquelme, opositor único no pleito.

Durante todo esse período, o clube merengue se acertou com o Benfica e pagará 15 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões) pela rescisão de contrato, que tinha validade até junho de 2027.

Em sua primeira passagem no Real Madrid, Mourinho ficou de 2010 a 2013, conquistando três títulos: Campeonato Espanhol (2011/12), Copa do Rei (2010/11) e Supercopa da Espanha (2012).

Mourinho fica menos de um ano no Benfica

Mourinho ficou menos de um ano à frente do Benfica e comandou a equipe de Lisboa em 45 partidas, com 27 vitórias, dez empates e oito derrotas. Assim, os resultados não foram tão expressivos. Afinal, caiu nos playoffs da Champions League para o próprio Real Madrid, foi eliminado nas quartas de final da Taça de Portugal pelo rival Porto e terminou em terceiro no Campeonato Português.

Dessa maneira, Mourinho encerra sua segunda passagem pelos Encarnados. Aliás, a sua primeira equipe como treinador profissional foi justamente o Benfica. Na ocasião, ficou à frente do clube entre setembro e dezembro de 2000, com apenas 11 partidas, seis vitórias, três empates e duas derrotas.

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