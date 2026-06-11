Estrela da Escócia passa mal e vira preocupação antes da estreia na Copa

A seleção da Escócia ganhou um motivo de preocupação a apenas dois dias de sua estreia na Copa do Mundo de 2026. Principal referência técnica da equipe, o meio-campista Scott McTominay não participou do treinamento desta quinta-feira (11/6) após apresentar um mal-estar estomacal.

O jogador foi preservado das atividades pela comissão técnica e passou a ser monitorado de perto pelo departamento médico. Apesar do susto, a expectativa dentro da seleção escocesa é de que ele esteja apto para enfrentar o Haiti no sábado (13/6), às 22h, pela primeira rodada do Grupo C.

Além da condição física de McTominay, existe uma preocupação adicional no ambiente da equipe. Integrantes da delegação temem que o problema tenha sido causado por uma virose, o que poderia afetar outros jogadores do elenco às vésperas do início da competição.

Companheiro do meia na seleção, Kenny McLean destacou a importância do atleta para o time e admitiu a torcida para que o problema não se espalhe pelo grupo.

“Espero que isso não se espalhe. Tenho certeza de que todos estão torcendo para que Scott fique bem. Todos sabem o que Scott representa para nós. É bastante evidente o quão importante ele é para o nosso time. Apesar de a classificação ter sido um esforço coletivo, e sempre será, temos jogadores especiais no núcleo da equipe” afirmou.

McTominay é um dos grandes nomes da Escócia

A preocupação se justifica pelo momento vivido pelo jogador. Afinal, McTominay chega à Copa como principal nome da geração escocesa e um dos atletas mais decisivos da equipe.No último amistoso preparatório antes do Mundial, ele marcou um dos gols da vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia

Além disso, o meio-campista vive grande fase no Napoli. Nas últimas duas temporadas, acumulou atuações de destaque e números ofensivos expressivos, tornando-se peça fundamental tanto em seu clube quanto na seleção.

A Escócia integra o Grupo C da Copa do Mundo ao lado de Brasil, Marrocos e Haiti. Os escoceses estreiam neste sábado diante dos haitianos e depois terão pela frente os marroquinos e a Seleção Brasileira.

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