Os eleitos de Ancelotti: Endrick

Grande promessa do ciclo, Endrick viveu momentos de instabilidade desde que estreou na Seleção Brasileira. Após um começo avassalador com Dorival Júnior, o atacante perdeu espaço. Assim, ficou de fora da equipe por mais de um ano. Mas voltou com o Ancelotti e mostrou porque é visto como uma das principais esperanças dos torcedores.

O jogador fez a sua primeira partida com a Amarelinha com apenas 17 anos, no final de 2023, ainda sob o comando de Fernando Diniz. Na época, o atacante se destacou na arrancada do Palmeiras para o título brasileiro daquele ano. Já com Dorival Júnior, mostrou ter muita estrela, ao marcar na vitória contra a Inglaterra, em Wembley, e na sequência contra a Espanha. Além disso, evitou um empate contra o México às vésperas da Copa América.

Entretanto, não conseguiu se consolidar ao longo do torneio. Depois disso, ficou no banco de reservas na Eliminatórias. Mas não conseguiu uma sequência no Real Madrid. O momento de baixa, somado com uma lesão, fez com que o atacante perdesse espaço na Seleção. Ainda sonhando com a Copa, partiu por empréstimo para o Lyon.

No clube francês, conseguiu recuperar o protagonismo e chamou a atenção de Ancelotti. Com isso, retornou à Seleção após um ano e meio e teve atuação fundamental na vitória contra a Croácia. Com muita intensidade no ataque, Endrick é constantemente pedido pelos torcedores no time titular. Assim, vem uma dúvida na cabeça do treinador.

Fala, Endrick

“Aqui é onde eu quero estar, aqui é onde quero mostrar meu futebol. Sempre vou dar a vida pela minha nação.”

Raio-X

Nome: Endrick Felipe Moreira de Sousa

Idade: 19 anos

Data de nascimento: 21 de julho de 2006

Altura: 1,73m

Peso: 70kg

Na Seleção Brasileira

Convocações: 20

Jogos: 17

Gols: 4

Títulos: –

Nos clubes

Palmeiras (2022-2024)

Real Madrid (desde 2024)

Lyon (2026 – empréstimo)

Títulos

Pelo Palmeiras

Campeonato Brasileiro: 2022 e 2023

Supercopa do Brasil: 2023

Campeonato Paulista: 2023 e 2024

Pelo Real Madrid

Supercopa da Uefa: 2024

Copa Intercontinental de Clubes: 2024

Opinião do Leo*

“Ao longo do ciclo prévio à Copa do Mundo, o menino revelado pela Academia de Futebol foi tornando-se unanimidade e, enfim, amadureceu. Ex-Palmeiras, é o centroavante que as pessoas pedem o tempo todo: “Bota o Endrick, Mister”, insiste a torcida brasileira. A saída do Real Madrid para o Lyon fez muito bem ao jogador. Afinal, o garoto aumentou a minutagem, ganhou protagonismo e desandou a marcar gols, alguns, aliás, muito bonitos. No amistoso contra o Egito, em Cleveland, Endrick, oportunista, resolveu os problemas de ataque da Seleção e ganhou um beijo de Carlo Ancelotti, técnico que o levou para o clube espanhol na metade de 2024. Ainda não está confirmado entre os 11 na estreia do Brasil. Mas tem tudo para ganhar a vaga durante a própria competição”.

(*) Leonardo Pereira é o enviado do jogada10 aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.

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