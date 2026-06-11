Bahia empresta zagueiro a clube chinês do Grupo City

O Bahia emprestou o zagueiro Gabriel Xavier ao Shenzhen Peng City, da China. O clube também integra o Grupo City e ficará com o jogador até o fim desta temporada, sem opção de compra ao fim do vínculo.

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Com a saída do defensor, o técnico Rogério Ceni terá apenas David Duarte, Ramos Mingo, Kanu e Marcos Victor para a posição. Os jovens da base Fredi e Luiz Gustavo também integram o elenco profissional.

Gabriel Xavier era o único atleta do atual elenco do Bahia que foi contratado antes de o Grupo City comprar o clube. O zagueiro chegou em setembro de 2020, mas só estreou no time principal do Tricolor em 2022. Naquela temporada, atuou 16 vezes, 14 delas na campanha de acesso na Série do Brasileirão.

Com a chegada de Rogério Ceni, em 2024, consolidou-se como titular, terminando o Campeonato Brasileiro como um dos destaques de sua posição. Dessa maneira, o Bahia renovou o seu contrato até dezembro de 2029.

O defensor soma 136 partidas pelo Esquadrão de Aço, com três gols marcados. Além disso, soma quatro conquistas pelo clube: Campeonato Baiano (2023, 2025 e 2026) e Copa do Nordeste (2025).

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