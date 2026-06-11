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Marcelinho Carioca diz que abriria mão do hexa para ver CR7 campeão do mundo

Marcelinho Carioca diz que abriria mão do hexa para ver CR7 campeão do mundo
Marcelinho Carioca diz que abriria mão do hexa para ver CR7 campeão do mundo -

Com o início da Copa do Mundo de 2026, o ex-meia Marcelinho Carioca chamou atenção ao fazer uma declaração inusitada sobre a disputa pelo título mundial. Ídolo do Corinthians e um dos grandes nomes do futebol brasileiro nos anos 1990 e 2000, ele afirmou que abriria mão do tão sonhado hexa da Seleção Brasileira para ver o português Cristiano Ronaldo conquistar o único grande troféu que ainda falta em sua carreira.

Durante participação no Quebrada FC, Marcelinho destacou sua admiração pelo atacante português. Contudo, disse que torce para que o astro encerre a trajetória no futebol com uma Copa do Mundo no currículo.

“De coração e como amante do futebol eu torço e muito pro Cristiano Ronaldo conquistar a Copa do Mundo. Agora, se o Neymar estiver em campo jogando é mais do que merecido (Brasil ganhar a Copa) nós vamos torcer.”, disse Marcelinho

Ao ser questionado se abriria mão do hexa para ver Cristiano Ronaldo campeão do mundo, Marcelinho Carioca foi direto.

”Com certeza”.

A declaração ganhou repercussão justamente porque o Brasil busca o sexto título mundial após mais de duas décadas sem levantar a taça. Aliás, a última conquista aconteceu em 2002, na campanha liderada por Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo chega ao Mundial cercado pela expectativa de disputar uma das últimas grandes competições da carreira. Campeão da Eurocopa e da Liga das Nações com Portugal, o atacante ainda persegue o sonho de conquistar uma Copa do Mundo.

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