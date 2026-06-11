Marcelinho Carioca diz que abriria mão do hexa para ver CR7 campeão do mundo

Com o início da Copa do Mundo de 2026, o ex-meia Marcelinho Carioca chamou atenção ao fazer uma declaração inusitada sobre a disputa pelo título mundial. Ídolo do Corinthians e um dos grandes nomes do futebol brasileiro nos anos 1990 e 2000, ele afirmou que abriria mão do tão sonhado hexa da Seleção Brasileira para ver o português Cristiano Ronaldo conquistar o único grande troféu que ainda falta em sua carreira.

Durante participação no Quebrada FC, Marcelinho destacou sua admiração pelo atacante português. Contudo, disse que torce para que o astro encerre a trajetória no futebol com uma Copa do Mundo no currículo.

“De coração e como amante do futebol eu torço e muito pro Cristiano Ronaldo conquistar a Copa do Mundo. Agora, se o Neymar estiver em campo jogando é mais do que merecido (Brasil ganhar a Copa) nós vamos torcer.”, disse Marcelinho

Ao ser questionado se abriria mão do hexa para ver Cristiano Ronaldo campeão do mundo, Marcelinho Carioca foi direto.

”Com certeza”.

A declaração ganhou repercussão justamente porque o Brasil busca o sexto título mundial após mais de duas décadas sem levantar a taça. Aliás, a última conquista aconteceu em 2002, na campanha liderada por Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo chega ao Mundial cercado pela expectativa de disputar uma das últimas grandes competições da carreira. Campeão da Eurocopa e da Liga das Nações com Portugal, o atacante ainda persegue o sonho de conquistar uma Copa do Mundo.

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