Ferj suspende Série C do Carioca após supostas manipulações de resultados

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou, nesta quinta-feira (11), a suspensão por tempo indeterminado da Série C do Campeonato Carioca. A decisão, afinal, foi tomada após relatórios de empresas especializadas em monitoramento de integridade apontarem indícios de possíveis manipulações de resultados em três partidas válidas pela sexta rodada.

Segundo o documento, a Sportradar e a International Betting Integrity Association (IBIA, parceira da CBF) realizaram análises que identificaram anormalidades sugestivas de manipulação nos três confrontos da competição.

De acordo com a entidade, o registro de três ocorrências suspeitas em uma mesma rodada levanta preocupações sobre uma possível contaminação da competição. Isso exige uma apuração mais ampla para verificar a extensão das irregularidades.

Além de paralisar o torneio, a Ferj informou que encaminhará os relatórios de integridade, as súmulas, os relatórios dos delegados e as imagens dos jogos. Além disso, os lances suspeitos ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, às autoridades policiais e à Justiça Desportiva.

A suspensão da Série C do Campeonato Carioca passa a valer imediatamente. Por fim, continuará em vigor até que a Justiça Desportiva apure e julgue o caso devidamente.

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