Estreia da Copa 2026 tem três vermelhos; veja edição com mais expulsões

A partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 já entre os destaques. Sob o comando do árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio, a vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul terminou com três expulsões. Sphephelo Sithole, aos quatro minutos do segundo tempo, e Themba Zwane, aos 38, pelos sul-africanos, além de César Montes, aos 46, pelos mexicanos. Todas de forma direta.

Além disso, pela primeira vez na história das edições de Copa do Mundo, a partida de abertura do torneio teve três jogadores expulsos no jogo de estreia.

O confronto entre as duas equipes, aliás, entrou na lista como segundo jogo com mais expulsões em edições de Copa do Mundo. Dinamarca e África do Sul, em 1998, e Itália e Estados Unidos, em 2006, também têm o mesmo número de cartões.

Na última Copa do Mundo, no Catar, houve apenas quatro expulsões em todo o torneio, ao longo de 64 partidas. Agora, a edição de 2026 precisou de apenas um jogo para registrar três cartões vermelhos. Assim, a competição pode atingir o recorde de cartões vermelhos.

A edição com mais expulsões foi a de 2006, sediada na Alemanha. Naquele ano, os árbitros distribuíram um total de 28 cartões vermelhos. A expulsão mais marcante daquela edição foi a de Zinedine Zidane, craque da França, na final contra a Itália. O meia, afinal, deu uma cabeçada no defensor italiano Marco Materazzi.

Edições de Copa do Mundo com mais expulsões:

– Alemanha (2006): 28

– França (1998): 22

– Coréia do Sul e Japão (2002): 17

– África do Sul (2010): 17

– Itália (1990): 16

– Estados Unidos (1994): 15

– Brasil (2014): 10

Próximos desafios

As equipes estão no Grupo A da Copa do Mundo, ao lado de Coreia do Sul e Tchéquia, que entram em campo nesta quinta-feira (11/6), às 23h. A segunda partida do México, aliás, será na próxima quinta-feira (18/6), às 22h, contra os coreanos. A África do Sul, portanto, enfrenta os tchecos no mesmo dia, às 13h.

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