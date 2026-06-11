Os eleitos de Ancelotti: Igor Thiago

Desconhecido de boa parte dos brasileiros, o atacante Igor Thiago chegou na Seleção para ficar e ganhou o voto de confiança de Carlo Ancelotti para ser o centroavante do Brasil na Copa. Afinal, atuando no Brentford, o jogador terminou com a vice-artilharia da Premier League, com 22 gols, atrás apenas de Haaland.

Antes de brilhar no futebol europeu, o atacante surgiu para o futebol no modesto Verê, no sudoeste do Paraná. Pelo clube, fez a sua estreia no futebol profissional com 17 anos e ganhou o título estadual sub-17, de forma surpreendente. Após isso, se transferiu para o Cruzeiro, onde terminou sua formação na base.

Depois de atuar dois anos no Cabuloso, partiu para o futebol europeu, defendendo o Ludogorets, da Bulgária, e o Brugge. Nos belgas, chamou a atenção do Brentford, ganhando a oportunidade na Premier League. Em sua segunda temporada, conseguiu se destacar, se tornando o brasileiro com mais gols em uma edição do campeonato.

Com o destaque, ficou dentro do radar de Ancelotti, ganhando sua oportunidade na Seleção na Data Fifa de março. O atacante conseguiu ter um bom desempenho contra a Croácia e ficou à frente na corrida pela vaga de centroavante na equipe. Chamado para a Copa do Mundo, voltou a marcar no amistoso contra o Panamá e demonstrou ser uma boa opção de área para a equipe.

Fala, Igor Thiago

O Sentimento de disputar minha primeira Copa é único. Será um ciclo que vai ficar marcado para a história. Assim eu espero. Afinal, é a maior realização da minha vida pessoal e profissional.

Raio-X

Nome: Igor Thiago Nascimento Rodrigues

Idade: 24 anos

Data de nascimento: 26 de junho de 2001

Altura: 1,91m

Peso: 86kg

Na Seleção Brasileira

Convocações: 4

Jogos: 4

Gols: 2

Títulos: –

Nos clubes

Verê (2018)

Cruzeiro (2020-2022)

Ludogorets (2022-2023)

Brugge (2023-2024)

Brentford (desde 2024)

Títulos

Pelo Ludogorets

Campeonato Búlgaro: 2021/22 e 2022/23

Copa da Bulgária: 2022/23

Supercopa da Bulgária: 2022

Pelo Brugge

Campeonato Belga: 2023/24

Opinião do Léo

O centroavante terá a missão de livrar-se o mais rápido possível da “Síndrome de Afonso Alves”, jogador que, em 2007, teve uma estreia meteórica pela Seleção e depois sumiu do mapa, com apenas oito jogos. Mas, apesar de se apresentar como vice-artilheiro da última Premier League, ele ainda é desconhecido pelo grande público, pois defende o Brentford, um clube menor da Primeira Divisão da Inglaterra. Após marcar gols sobre Croácia e Panamá, Igor Thiago, na primeira vez como titular, oscilou e não foi tão bem contra o Egito. Errou domínios, demonstrando uma falta de sofisticação. Depois, ainda perdeu um gol feito. Pode ter presença de área, dinamismo e imposição física. Mas demonstrou um problema de técnica na hora da conclusão. Enfim, opção no banco.

(*) Leonardo Pereira é o enviado do jogada10 aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.

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