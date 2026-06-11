Quiñones exalta atuação do México e valoriza força da torcida em estreia na Copa: “Foram fundamentais”

O primeiro gol da Copa do Mundo tem nome e sobrenome: Julián Quiñones. O atacante colombiano, naturalizado mexicano, foi o grande destaque da vitória do México sobre a África do Sul por 2 a 0, com um gol e participação no segundo.

Após a partida, Quiñones falou sobre a importância da determinação do time para fazer uma grande partida e garantir três pontos importantes para começar a jornada na Copa do Mundo.

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“Todos nos preparamos para isso, para estar em um Mundial e para poder marcar um gol no Mundial. Hoje tive a oportunidade, toda a semana vinha com isso na cabeça. Meus companheiros me disseram que poderia marcar o primeiro gol do Mundial. Sempre agradecido com o apoio deles”, disse o jogador para a CazéTV.

Caldeirão no Azteca

Sendo assim, Quiñones também aproveitou para valorizar o grande ambiente criado pela torcida do México no Estádio Azteca. Mais de 80 mil pessoas fizeram um caldeirão que contribuiu para empurrar a seleção mexicana para a vitória sobre a África do Sul.

“Foram fundamentais para ganharmos os três pontos. A torcida se manifestou muito bem, sentimos que eles estão conosco. Nas redes sociais já estavam conosco. Nos ajudaram a conquistar a vitória”, destacou.

Por fim, o atacante já falou sobre o próximo compromisso do México na Copa do Mundo. Na próxima quinta-feira, dia 18, a seleção mexicana volta a entrar em campo pela segunda rodada do Grupo A, diante da Coreia do Sul, no Estádio de Guadalajara, às 22h (horário de Brasília).

“Seguimos trabalhando, vamos ver o próximo rival. Vamos melhorar coisas que fizemos mal, seguir pressionando. Somos o time da casa e temos que fazer valer isso”, finalizou.