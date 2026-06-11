Cruzeiro encaminha venda de Kaiki para clube italiano

O Cruzeiro encaminhou a venda do lateral-esquerdo Kaiki ao Como, da Itália. A negociação gira em torno de 15 milhões de euros (cerca de R$ 89 milhões na cotação atual). O clube italiano já demonstrava interesse na contratação do jogador desde o início da temporada. Agora, no entanto, o jogador vai pegar as malas e viajar para o Velho Continente. A informação inicial foi da ESPN.

Desta vez, com uma investida superior, o Como, que tem como treinador o ex-jogador Cesc Fàbregas, ficou muito próxima de concretizar a contratação do lateral-esquerdo.

Valorizado no mercado com a camisa celeste, Kaiki também recebeu uma proposta do Real Betis, a Espanha. No entanto, a oferta do Como se mostrou mais atrativa tanto para o Cruzeiro, deixando a negociação em estágio avançado.

Cria da Toca da Raposa, Kaiki soma 129 partidas com a camisa celeste, com nove gols e 10 assistências. O jogador é peça fundamental no time do técnico de Artur Jorge e já entrou em campo 32 vezes em 2026, sendo todas como titular.

Há pouco mais de dois meses, ele disputou a sua primeira partida pela Seleção Brasileira. Convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, o jogador do Cruzeiro entrou no segundo tempo da vitória sobre a Croácia, por 3 a 1, em Orlando, nos EUA. Além disso, ele esteve na pré-lista de Ancelotti para a Copa do Mundo.

Sensação do Italiano

Grande surpresa do futebol italiano na última temporada, o Como, aliás, garantiu a classificação inédita para a Liga dos Campeões da Uefa, deixando dois gigantes do país fora do torneio: Milan e Juventus. O clube italiano é dirigido pelo ex-jogador espanhol Cesc Fábregras, que encerrou a carreira de jogador no clube em 2023 e assumiu o comando da equipe na temporada 2024/25

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