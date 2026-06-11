Imprensa argentina crava Dibu Martínez como titular na estreia na Copa

O goleiro Dibu Martínez deve ser titular na estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026 diante da Argélia, às 22h (de Brasília), do dia 16 de junho. De acordo com a “TyC Sports”, o jogador tirou o gesso nesta quinta-feira (11) e se recuperou de uma fratura no dedo anelar da mão direita.

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O arqueiro ainda utilizará uma proteção no dedo, mas já consegue vestir as luvas nos treinos. Assim, passará a ser mais exigido nas atividades até a partida contra os africanos. A recuperação saiu dentro do esperado.

“Fizeram exames em Dibu Martínez, está tudo bem e tiraram o gesso. Vão colocar uma proteção para ele poder calçar as luvas nos treinamentos que faltam e vão começar a exigir mais dele nas atividades. É uma ótima notícia porque tudo segue o planejamento. Insisto: Dibu Martínez será titular na estreia contra a Argélia”, revelou Gastón Edul, da “TyC Sports”.

Dibu Martínez é um dos grandes nomes da seleção da Argentina. No título mundial de 2022, no Catar, ele foi protagonista. Na decisão diante da França, fez uma defesa milagrosa em chute de Kolo Muani, que levou a partida para os pênaltis. No fim, os Hermanos conquistariam o seu terceiro título da Copa do Mundo.

Depois de enfrentar a Argélia em sua estreia, a Argentina volta a campo na Copa do Mundo no dia 22 de junho, às 14h (de Brasília), diante da Áustria. A seleção sul-americana fecha sua participação no Grupo J contra a Jordânia, no dia 27, às 23h.

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