Mbappé brinca e faz campanha contra Deschamps na Itália: ”Contratem um italiano”

A despedida de Didier Deschamps da seleção francesa após a Copa do Mundo de 2026 já movimenta debates sobre o futuro do treinador. No entanto, se depender de Kylian Mbappé, o comandante não assumirá outra equipe nacional. Especialmente a Itália.

Em entrevista à emissora M6, o atacante francês comentou os rumores que ligam Deschamps a outras seleções após o encerramento de seu ciclo na França. Entre as especulações, uma possível ida para a seleção italiana chamou a atenção do camisa 10.

“Espero que ele não volte a jogar por outra equipe… Estou pressionando-o! Vi que falaram da Itália e tudo mais, mas isso seria terrível. Ele significa muito para nós. Várias seleções o querem, dado o trabalho que ele fez. Que os italianos contratem um italiano! Didier é francês, ele pertence a nós.”, afirmou Mbappé.

O astro também foi questionado sobre a possibilidade de o treinador assumir a Argentina. A resposta veio de forma imediata e reforçou o sentimento de pertencimento em relação ao técnico.

“Não! Afinal, é o técnico Didier Deschamps”, completou o atacante.

A Copa do Mundo de 2026 marcará o encerramento de uma das passagens mais vitoriosas da história da seleção francesa. Deschamps está no cargo desde 2012 e conduziu o país ao título mundial em 2018, na Rússia, além do vice-campeonato no Catar, em 2022.

Por isso, Mbappé acredita que a melhor forma de homenagear o treinador é encerrar o ciclo com mais uma grande campanha.

“A melhor maneira de homenageá-lo é ganhar (a Copa do Mundo). Porque ele adora vencer. Então, vamos garantir que ele tenha a melhor Copa do Mundo de todos os tempos”, finalizou.

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