Bellingham ganha força por vaga na estreia da Inglaterra

A poucos dias da estreia da Inglaterra na Copa do Mundo, Jude Bellingham aparece cada vez mais próximo de uma vaga entre os titulares da equipe de Thomas Tuchel. Após a vitória por 3 a 0 sobre a Costa Rica, no último amistoso antes do Mundial, a imprensa inglesa destacou a atuação do meio-campista e apontou que a parceria com Harry Kane pode se tornar uma das principais armas da seleção no confronto contra a Croácia, marcado para o próximo dia 17, em Dallas.

Bellingham, afinal, apresentou características que agradaram à comissão técnica durante o amistoso. Além da movimentação ofensiva, o jogador se destacou pela pressão sem bola e pela capacidade de aproximar os setores da equipe. O entendimento com Kane também recebeu elogios e reforçou a percepção de que o atleta pode iniciar a campanha inglesa entre os onze titulares.

A avaliação, aliás, ocorre em um momento importante para a seleção inglesa. Sob o comando de Tuchel, a equipe busca encontrar o equilíbrio ideal antes da abertura da competição. Nesse cenário, Bellingham surge como uma das principais alternativas para dar intensidade ao meio-campo e aumentar a conexão entre defesa e ataque.

Gordon impressiona

Enquanto isso, outra disputa segue aberta no setor ofensivo. Anthony Gordon ganhou força na concorrência por uma vaga na ponta esquerda após o desempenho diante da Costa Rica. O atacante participou da construção do primeiro gol da partida e ainda marcou em cobrança de pênalti, aumentando inegavelmente a pressão sobre Marcus Rashford na reta final da preparação.

Além dos números, Gordon agradou pela movimentação e pela capacidade de atacar os espaços deixados pela defesa adversária. Dessa forma, a comissão técnica passa a contar com mais uma opção para um setor que já reúne jogadores como Rashford, Bukayo Saka e Phil Foden.

A Inglaterra integra o Grupo L da Copa do Mundo e estreia contra a Croácia no dia 17 de junho, em Dallas. Na sequência, enfrentará Gana e Panamá. Até lá, a principal expectativa em torno da equipe está justamente na definição dos titulares, especialmente nas disputadas vagas do meio-campo e do ataque.

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