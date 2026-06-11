Doku retorna ao treino e alivia Bélgica

A Bélgica ganhou um alívio importante na preparação para a estreia na Copa do Mundo, marcada para a próxima segunda-feira (15), contra o Egito, às 16h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle. O ponta Jérémy Doku, 24 anos, retornou aos treinos nesta quarta-feira, um dia após deixar a sessão antes do fim com problemas respiratórios. Na parte aberta à imprensa, o atacante do Manchester City participou normalmente das atividades.

O susto aconteceu na terça-feira, durante um treino fechado. Segundo o jornal belga HLN, Doku sentiu desconforto e foi encaminhado, por precaução, para a área interna do CT do Seattle Sounders antes do encerramento da sessão. Ainda assim, os exames descartaram lesão estrutural. O companheiro Alexis Saelemaekers tratou de minimizar a preocupação. “Quando o Jérémy sai de campo, é lógico que apareçam interrogações imediatas”, disse o ponta em francês.

Debast fora

Por outro lado, o zagueiro Zeno Debast seguiu fora do treino. O defensor de 22 anos se lesionou na perna em maio, durante sessão com o Sporting Lisboa, e não deve estar disponível para os primeiros jogos do torneio. Além disso, Doku foi titular nas duas últimas vitórias da Bélgica: 2 a 0 sobre a Croácia e 5 a 0 sobre a Tunísia.

Próximos jogos

O segundo jogo da Bélgica no Grupo G será no dia 21 de junho, contra o Irã, em Los Angeles. A última partida da fase de grupos, por fim, será em 27 de junho, contra a Nova Zelândia, em Vancouver.

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