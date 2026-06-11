Santos fecha renovação contratual de Miguelito até maio de 2029

O Santos encerrou uma longa novela de bastidores e garantiu a permanência de uma das suas principais promessas. A diretoria alvinegra selou a renovação contratual do meia-atacante Miguelito na tarde desta quinta-feira (11). O novo vínculo do atleta possui validade até o dia 31 de maio de 2029. O clube paulista já enviou toda a documentação necessária para a Federação Paulista de Futebol (FPF), que publicou o registro do acordo em seu site oficial.

O entendimento rápido entre as partes evitou um grande prejuízo financeiro para o time da Vila Belmiro. O contrato anterior do jogador boliviano terminaria em abril de 2027. Caso os dirigentes não chegassem a um consenso salarial com o estafe do atleta nas próximas semanas, o jogador estaria livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir do mês de outubro, deixando o Peixe sem custos de transferência.

Santos afasta sondagens e Cuca garante permanência

O desempenho recente do jovem no cenário internacional valorizou o seu passe e atraiu o interesse do mercado externo. Miguelito se destacou como o vice-artilheiro das Eliminatórias para a Copa do Mundo com sete gols marcados pela seleção da Bolívia, fato que gerou diversas sondagens de clubes europeus. Essa valorização fez com que os representantes do atleta fizessem exigências na mesa de negociações por mais espaço no elenco principal.

A cúpula santista convenceu o estafe do jogador após a contratação do técnico Cuca. O novo treinador deu a sequência de partidas que o jovem pedia. Nos últimos jogos do time antes da pausa do calendário do futebol para a disputa da Copa do Mundo, o comandante escalou o meia como titular absoluto. Miguelito correspondeu em campo, distribuiu assistências para os companheiros e anotou o seu primeiro gol na equipe profissional do Santos.

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