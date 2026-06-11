Técnico do México freia empolgação após vitória: “Não jogamos bem”

A Copa do Mundo começou! Depois de quatro anos, a espera finalmente acabou e para o México, a quinta-feira foi ainda mais especial. Pela primeira vez, o México venceu um jogo de abertura de Copa, superando a África do Sul por 2 a 0, gols de Quiñones e Raul Jiménez.

No entanto, apesar da vitória na estreia e dos primeiros três pontos da Copa do Mundo, a atuação da seleção do México não agradou os torcedores, que mostraram descontentamento durante a partida. Por sua vez, o técnico Javier Aguirre também não ficou muito satisfeito com seus jogadores.

Segundo Aguirre, pelo volume de jogo, o México deveria ter vencido a partida com mais tranquilidade, e que a atuação não foi de encher os olhos no Estádio Azteca, na Cidade do México.

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“Não jogamos bem o primeiro tempo, mas poderia ter sido facilmente 3 a 0. Só fizeram uma tentativa a gol, fomos superiores, mas o placar não refletiu isso. Perdemos oportunidade e fomos nos complicando. Deu a impressão que relaxamos e não fomos verticais, mas foi a primeira partida. É bom, mas pode e devemos melhorar”, disse o treinador.

Aguirre admitiu que entendeu a postura da equipe, principalmente por conta da pressão de jogar diante de um público de mais de 80 mil pessoas. Os torcedores, que fizeram uma grande festa no início da partida, também subiram o tom nas críticas e na insatisfação durante o jogo.

“Foi uma situação muito emotiva. Pesou um pouco sobre eles, não sobre todos, o ambiente estava um pouco pesado. Felizmente, eles se acalmaram e começaram a controlar a posse de bola. Não sofremos muito defensivamente”, finalizou o treinador.

O México volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, dia 18, para a segunda rodada do Grupo A. Os mexicanos enfrentam a Coreia do Sul, no Estádio Guadalajara, às 22h (horário de Brasília).

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