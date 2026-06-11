Mazraoui volta aos treinos e pode reforçar Marrocos contra o Brasil na estreia da Copa

A seleção de Marrocos recebeu uma notícia importante a dois dias da estreia na Copa do Mundo de 2026. O lateral Noussair Mazraoui voltou a treinar normalmente com o elenco nesta quinta-feira (12/6) e aumentou as chances de ficar à disposição para enfrentar o Brasil, no sábado (13/6), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O defensor participou sem restrições da atividade realizada no fim da tarde no The Brink School, centro de treinamento utilizado pelos marroquinos nos Estados Unidos.

A presença de Mazraoui no gramado representa uma evolução significativa em seu quadro físico. O jogador não participou dos treinamentos de segunda, terça e quarta-feira após sofrer uma lesão no ombro esquerdo durante o empate por 1 a 1 com a Noruega, em amistoso preparatório para o Mundial.

A ausência do lateral nos primeiros treinos da semana gerou preocupação na comissão técnica marroquina. Afinal, ele é considerado uma peça fundamental tanto no sistema defensivo quanto na construção ofensiva da equipe.

Nos últimos dias, havia dúvidas sobre sua condição para a estreia diante da Seleção Brasileira. Além disso, Marrocos confirmou dois cortes por lesão entre quarta e quinta-feira, o que aumentou a atenção sobre a situação física dos atletas.

Peça importante para o Marrocos

A recuperação de Mazraoui representa um reforço importante para o técnico Mohamed Ouahbi. Experiente e acostumado a jogos de alto nível no futebol europeu, o lateral se destaca pela capacidade de apoiar o ataque sem perder consistência defensiva. Além disso, sua presença também pode ajudar Marrocos a neutralizar as principais armas ofensivas do Brasil. Especialmente pelos lados do campo, onde atuam jogadores como Raphinha e Vini Jr.

Embora a comissão técnica ainda não tenha confirmado oficialmente a escalação para sábado, a tendência é que Mazraoui acabe sendo relacionado e tenha condições de iniciar a partida.

Brasil e Marrocos abrem o Grupo C da Copa do Mundo em um dos confrontos mais aguardados da primeira rodada. A chave ainda conta com Escócia e Haiti.

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