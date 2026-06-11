França faz primeiro treino nos EUA em meio à sombra de Mbappé

A França deu início nesta quinta-feira (11) aos treinos nos Estados Unidos, instalada na Bentley University, em Waltham, Massachusetts. As sessões são fechadas ao público e à imprensa, com acesso restrito inclusive aos próprios alunos e funcionários da universidade. Assim, os Bleus começam a preparação final para a Copa do Mundo longe dos holofotes — ao menos dentro de campo. Fora dele, a situação é diferente.

A chegada à base americana foi antecedida por ruídos internos que envolvem o capitão Kylian Mbappé. Após a vitória por 3 a 1 sobre a Irlanda do Norte, relatos indicam que Ousmane Dembélé cobrou mais empenho defensivo de Mbappé. Além disso, a saída do capitão do centro de treinamento no último dia antes da viagem aos Estados Unidos gerou desconforto no elenco. Entretanto, a federação francesa não confirmou nenhum problema físico sério e Mbappé segue esperado para liderar os Bleus no torneio.

A repercussão negativa aumentou após imagens de Mbappé ao lado da atriz espanhola Ester Expósito circularem nas redes sociais, levando parte dos torcedores a questionar se o capitão havia colocado sua vida pessoal à frente dos compromissos com a seleção. Por outro lado, as ausências foram autorizadas pela comissão técnica e se encaixaram em uma janela planejada entre os amistosos e a viagem oficial para os Estados Unidos. Nesse cenário, Deschamps terá o desafio de manter o foco do grupo à medida que a estreia se aproxima.

Expectativa e tensão

A preparação em Waltham acontece num cenário de alta expectativa. Deschamps está em seu último torneio como técnico da França — ele confirmou que deixará o cargo ao fim da Copa — e comanda um elenco com Mbappé, Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Rayan Cherki e Marcus Thuram disputando vagas no ataque. Além disso, o zagueiro William Saliba, que enfrentava um problema nas costas, se recuperou, assim como Dembélé, que retornou após período fora.

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O centro de treinamento na Bentley University agora tem uma grade preta de 2,4 metros e uma fileira de árvores para garantir privacidade total ao elenco. O campo fica ao lado de uma área reservada aos goleiros, a poucos passos da arena coberta da universidade. Nesse cenário, Deschamps terá à disposição uma estrutura considerada entre as melhores disponíveis para as seleções no torneio.

A França estreia na terça-feira, dia 16 de junho, contra o Senegal, em Nova York, às 21h (horário de Brasília). Em seguida, enfrenta o Iraque em Filadélfia no dia 22 e encerra a fase de grupos contra a Noruega em Boston no dia 26.

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