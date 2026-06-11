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Copa terá quase 300 jogadores defendendo países onde não nasceram

Copa terá quase 300 jogadores defendendo países onde não nasceram
Copa terá quase 300 jogadores defendendo países onde não nasceram -

Jogadores que defenderão países em que não nasceram é mais comum do que se pensa na Copa do Mundo. Erling Haaland, da Noruega, nascido na Inglaterra, e Michael Olise, da França, também nascido na Inglaterra, são os principais destaques da lista recheada.

De acordo com o levantamento do jornalista Jaime F. Macias serão 289 atletas em ação por uma seleção que não é a do país-natal. A seleção de Curaçao, aliás, é a que mais tem jogadores convocados para a Copa do Mundo que não nasceram no país, com 25 dos 26 atletas da relação. À exceção de Tahith Chong, nascido na pequena ilha caribenha, todos os demais chamados por Dick Advocaat são holandeses.

Entretanto, África do Sul, Arábia Saudita, Áustria, Brasil, Colômbia, Panamá, Suécia e Tchéquia terão apenas jogadores nascidos nos próprios territórios.

Há também três jogadores brasileiros que representarão outras seleções: Maurício (Paraguai), Matheus Nunes (Portugal) e Lucas Mendes (Catar).

Adversários do Brasil chamam atenção

O levantamento do jornalista, aliás, também revela uma curiosidade envolvendo o grupo da Seleção. Os três adversários brasileiros na fase de grupos contam com jogadores nascidos fora dos países que representam.

Haiti: 16 jogadores nasceram fora do país. Destes, 12 nasceram na França.
Marrocos: 19 atletas nasceram no exterior. São seis franceses, seis espanhóis, três belgas, três holandeses e um canadense.
Escócia: sete jogadores não nasceram em território escocês. Cinco deles nasceram na Inglaterra.

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