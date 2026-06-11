Justiça extingue ação de Textor sobre posse das ações da SAF do Botafogo

A Justiça do Rio de Janeiro extinguiu o processo judicial movido por John Textor para reivindicar a propriedade das ações da SAF do Botafogo. Em despacho publicado nesta quinta-feira (11), o juiz Victor Agustin Jaccoud Diz Torres determinou a extinção da matéria sem julgar o mérito do caso. O magistrado apontou a “inadequação da via eleita” e a “ausência das condições da ação” para encerrar o andamento do processo em primeira instância, abrindo espaço para a defesa do empresário recorrer da decisão.

A determinação do magistrado significa que o tribunal fluminense não avaliou se o norte-americano possui ou não o direito real sobre os ativos do clube. O empresário iniciou a disputa jurídica no final do mês de maio. A equipe de advogados de Textor pretende submeter um recurso formal para que um colegiado composto por três desembargadores reavalie a situação em segunda instância nas próximas semanas.

Defesa de Textor alega falta de pagamento e exige retratação pública do Botafogo

Os defensores do empresário sustentam que a empresa Eagle Bidco não realizou o repasse financeiro necessário para concluir a transferência definitiva das ações da SAF. Devido a essa suposta quebra de acordo na transação, o ex-gestor entende que o controle acionário do Botafogo deve permanecer sob a sua posse direta, como pessoa física.

O imbróglio jurídico também gerou desdobramentos extrajudiciais nesta semana. Os advogados do investidor enviaram notificações formais ao ex-presidente alvinegro Carlos Augusto Montenegro e ao Botafogo social, representado pelo presidente João Paulo Magalhães Lins. O documento exige a interrupção imediata de supostos ataques de cunho pessoal direcionados a Textor e solicita uma retratação pública dos dirigentes.

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