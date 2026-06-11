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Justiça extingue ação de Textor sobre posse das ações da SAF do Botafogo

Justiça extingue ação de Textor sobre posse das ações da SAF do Botafogo
Justiça extingue ação de Textor sobre posse das ações da SAF do Botafogo -

A Justiça do Rio de Janeiro extinguiu o processo judicial movido por John Textor para reivindicar a propriedade das ações da SAF do Botafogo. Em despacho publicado nesta quinta-feira (11), o juiz Victor Agustin Jaccoud Diz Torres determinou a extinção da matéria sem julgar o mérito do caso. O magistrado apontou a “inadequação da via eleita” e a “ausência das condições da ação” para encerrar o andamento do processo em primeira instância, abrindo espaço para a defesa do empresário recorrer da decisão.

A determinação do magistrado significa que o tribunal fluminense não avaliou se o norte-americano possui ou não o direito real sobre os ativos do clube. O empresário iniciou a disputa jurídica no final do mês de maio. A equipe de advogados de Textor pretende submeter um recurso formal para que um colegiado composto por três desembargadores reavalie a situação em segunda instância nas próximas semanas.

Defesa de Textor alega falta de pagamento e exige retratação pública do Botafogo

Os defensores do empresário sustentam que a empresa Eagle Bidco não realizou o repasse financeiro necessário para concluir a transferência definitiva das ações da SAF. Devido a essa suposta quebra de acordo na transação, o ex-gestor entende que o controle acionário do Botafogo deve permanecer sob a sua posse direta, como pessoa física.

O imbróglio jurídico também gerou desdobramentos extrajudiciais nesta semana. Os advogados do investidor enviaram notificações formais ao ex-presidente alvinegro Carlos Augusto Montenegro e ao Botafogo social, representado pelo presidente João Paulo Magalhães Lins. O documento exige a interrupção imediata de supostos ataques de cunho pessoal direcionados a Textor e solicita uma retratação pública dos dirigentes.

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