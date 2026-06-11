Delegação do Congo chega nos EUA com look inspirado em leopardo

A delegação da República Democrática do Congo desembarcou nesta quinta-feira (11) em Houston, nos Estados Unidos, para a disputa da Copa do Mundo. A equipe, apelidada de “os leopardos”, chamou atenção nas redes sociais pelo visual escolhido para a chegada. Isso porque o terno usado pela delegação trazia detalhes que simulam a pele do animal, que é um dos principais símbolos do país.

Além do terno, outros acessórios também reforçaram a referência ao felino. Bolsas usadas pela comitiva exibiam o mesmo padrão de estampa, remetendo diretamente a um símbolo nacional que está presente, inclusive, no atual brasão de armas do Congo. Assim, a chegada da delegação rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais entre torcedores de outras seleções.

Congo volta após 52 anos

A seleção congolesa retorna a uma Copa do Mundo depois de 52 anos de ausência. Dessa forma, a participação no torneio carrega um peso histórico para o país, que folga a meio do continente africano em termos de representatividade no Mundial. Entre os destaques do elenco está o atacante Cédric Bakambu, principal nome da equipe e uma das referências do ataque congolês.

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O Congo entra em campo na quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), contra Portugal, em Houston, pela primeira rodada do Grupo K. Trata-se de um confronto direto contra uma das favoritas do grupo, o que torna a estreia ainda mais desafiadora para os africanos.

Na sequência, o Congo ainda enfrenta Colômbia e Uzbequistão na fase de grupos. Portanto, o resultado contra os portugueses pode ser determinante na briga por uma vaga na etapa de mata-mata, já que os outros dois adversários também vão disputar pontos diretamente entre si e contra Portugal.

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