Palmeiras empata com Santos e garante classificação antecipada no Brasileiro Sub-20

Em duelo marcado por expulsões, viradas e muita emoção, Palmeiras e Santos empataram em 2 a 2 na noite desta quinta-feira (11), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Victor Gabriel e Fabiano marcaram para as Crias da Academia, enquanto Matheus Xavier e Nadson anotaram para os Meninos da Vila na Arena Barueri.

Com o resultado, portanto, o Palmeiras reassume a liderança com 35 pontos, um a mais do que o Vasco. Além disso, garante a classificação antecipada para a fase de quartas de final. O Santos, por sua vez, sobe para a sexta posição, com 25 pontos.

Primeiro tempo

O início foi equilibrado, mas o Palmeiras tomou a iniciativa. Aos 10 minutos, Coutinho arriscou de fora da área e obrigou João Pedro a trabalhar. Pouco depois, Victor Gabriel aproveitou passe preciso e, de carrinho, abriu o placar. O Santos ganhou fôlego quando Luis Arthur foi expulso aos 20 minutos, após receber dois cartões amarelos em sequência. Com um jogador a mais, o Peixe pressionou e empatou aos 25, com Matheus Xavier aproveitando rebote dentro da área.

Leia mais notícias de Futebol Brasileiro

O jogo seguiu movimentado: Guilherme Cruz e João Grando assustaram a defesa alviverde, enquanto Felipe Teresa respondeu em cobrança de falta. Nos acréscimos, o Palmeiras quase retomou a vantagem em duas boas chegadas, mas João Pedro brilhou com defesas seguras.

Segundo tempo

Mesmo com a superioridade numérica, o Santos não conseguiu se impor no início da etapa final. O Palmeiras aproveitou um erro defensivo e, aos 10 minutos, Fabiano interceptou o passe, arrancou sozinho e marcou o segundo gol. O Peixe tentou reagir com Guilherme Cruz, mas esbarrou na falta de precisão. O Verdão recuou para segurar o resultado, apostando em contra-ataques.

Aos 42 minutos, Matheus Xavier cruzou na medida e Nadson apareceu para empatar novamente. O Santos partiu para o tudo ou nada, mas não conseguiu furar a defesa palmeirense. Nos minutos finais, Juan Gabriel foi expulso após receber dois cartões em sequência, deixando o Palmeiras com nove jogadores. Ainda assim, o time resistiu à pressão até o apito final.

Próximos compromissos

O Palmeiras encara o Criciúma fora de casa, na terça-feira (16), às 15h. O Santos visita o América-MG no mesmo dia e horário, no Independência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.