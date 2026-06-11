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Carrillo acompanha abertura da Copa no México, mas evita camisa verde

Carrillo acompanha abertura da Copa no México, mas evita camisa verde
Carrillo acompanha abertura da Copa no México, mas evita camisa verde -

De férias após realizar amistosos com a seleção peruana, o meia André Carrillo aproveitou para comparecer ao Estádio Azteca para a abertura da Copa do Mundo, na vitória do México contra a África do Sul. O que chamou a atenção é que o jogador do Corinthians utilizou uma camisa branca dos donos da casa, evitando a tradicional cor verde.

Nas arquibancadas, o jogador abriu uma live e interagiu com seus seguidores. Perguntado, Carrillo explicou que não estava utilizando a mesma camisa que os jogadores do México vestiam no gramado por conta dos corinthianos, que iriam cobrá-lo caso usasse verde, por conta da rivalidade com o Palmeiras.

“Os corintianos iriam me matar se eu usasse a camisa verde. Eu tava f*”, explicou o jogador.

O elenco do Corinthians está de férias durante a pausa da Copa do Mundo. Os jogadores têm a reapresentação marcada para o dia 25 de junho, iniciando uma intertemporada sob o comando de Fernando Diniz.

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