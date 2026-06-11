Carrillo acompanha abertura da Copa no México, mas evita camisa verde

De férias após realizar amistosos com a seleção peruana, o meia André Carrillo aproveitou para comparecer ao Estádio Azteca para a abertura da Copa do Mundo, na vitória do México contra a África do Sul. O que chamou a atenção é que o jogador do Corinthians utilizou uma camisa branca dos donos da casa, evitando a tradicional cor verde.

Nas arquibancadas, o jogador abriu uma live e interagiu com seus seguidores. Perguntado, Carrillo explicou que não estava utilizando a mesma camisa que os jogadores do México vestiam no gramado por conta dos corinthianos, que iriam cobrá-lo caso usasse verde, por conta da rivalidade com o Palmeiras.

“Os corintianos iriam me matar se eu usasse a camisa verde. Eu tava f*”, explicou o jogador.

O elenco do Corinthians está de férias durante a pausa da Copa do Mundo. Os jogadores têm a reapresentação marcada para o dia 25 de junho, iniciando uma intertemporada sob o comando de Fernando Diniz.

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