Brito, campeão da Copa de 1970 e ex-zagueiro do Brasil, morre aos 86 anos

O futebol brasileiro perdeu nesta quinta-feira (11/6) um de seus campeões mundiais. Brito, zagueiro titular da Seleção Brasileira na conquista da Copa do Mundo de 1970, morreu aos 86 anos após enfrentar um quadro de pneumonia.

O ex-jogador estava internado desde o dia 14 de maio. A família confirmou a morte por meio de uma publicação nas redes sociais. Brito morava na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Dono de uma trajetória marcante no futebol nacional, o ex-zagueiro entrou para a história ao integrar a equipe considerada por muitos como uma das maiores de todos os tempos. Na campanha do tricampeonato mundial no México, atuou como titular em todas as partidas e se destacou pela força física, resistência e capacidade de manter intensidade durante os 90 minutos.

Seu preparo físico chamou a atenção durante o torneio e foi apontado como um dos melhores entre todos os jogadores que disputaram a Copa de 1970.

A carreira de Brito, campeão mundial com o Brasil

Brito iniciou a carreira no Vasco, clube pelo qual construiu grande parte de sua história no futebol. Torcedor declarado da equipe cruz-maltina, defendeu o clube por mais de uma década e disputou mais de 400 partidas com a camisa vascaína.

Contudo, após se consolidar como um dos principais zagueiros do país, transferiu-se para o Flamengo em 1969. Aliás, foi defendendo o clube rubro-negro que recebeu a convocação para disputar a Copa do Mundo de 1970.

Na Seleção Brasileira, formou uma defesa sólida ao lado de nomes que marcaram época. O desempenho seguro durante o Mundial ajudou o Brasil a conquistar o tricampeonato e ficar definitivamente com a Taça Jules Rimet.

Por fim, depois do título mundial, Brito seguiu sua trajetória em importantes equipes do futebol brasileiro. Ainda em 1970, acertou sua transferência para o Cruzeiro. Aliás, ele ainda defendeu Internacional, Corinthians, Athletico-PR, Democrata-GV e River-PI.

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