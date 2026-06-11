Marmoush mira mata-mata e eleva ambição do Egito para a Copa

A poucos dias da estreia na Copa do Mundo, Omar Marmoush deixou claro que o Egito não viajou para os Estados Unidos apenas para marcar presença no torneio. Principal nome da seleção egípcia na atualidade, o atacante afirmou que a equipe pretende lutar por uma vaga na fase eliminatória e estabelecer uma campanha histórica para o país. As declarações foram publicadas nesta quinta-feira pela imprensa egípcia durante a reta final de preparação para o Mundial.

Marmoush chega à competição como principal referência ofensiva do elenco e um dos jogadores mais experientes da equipe. Além disso, o atacante destacou que a classificação para a Copa representa apenas o primeiro passo de um projeto maior.

“Não queremos apenas participar da Copa do Mundo. Queremos competir. Queremos avançar para a fase eliminatória e alcançar algo importante para o Egito”, afirmou o jogador.

Marmoush reconhece desafios do grupo

O discurso reforça a confiança existente dentro da delegação egípcia antes da abertura do torneio. Afinal, a seleção retorna à Copa cercada por expectativas após uma campanha consistente nas Eliminatórias. Ao mesmo tempo, Marmoush entende que o desafio será elevado diante do equilíbrio previsto no Grupo G.

“Temos qualidade para competir. Sabemos que será difícil, mas acreditamos no nosso grupo e no trabalho que estamos fazendo”, acrescentou.

Além da liderança técnica dentro de campo, Marmoush também assume papel importante no vestiário. Nos últimos anos, o atacante se consolidou como uma das principais figuras do futebol egípcio e chega ao Mundial como peça central da equipe.

O Egito integra o Grupo G da Copa do Mundo ao lado de Bélgica, Irã e Nova Zelândia. A estreia da seleção acontece diante da Bélgica. Na sequência, os egípcios enfrentam a Nova Zelândia e encerram a participação na primeira fase contra o Irã.

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