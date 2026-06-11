Com Brito, Brasil perde sétimo atleta tricampeão mundial

O ex-zagueiro Brito, tricampeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1970, faleceu nesta quinta-feira (11/6). Diante disso, o Brasil daquela edição de Copa perdeu mais um ídolo. Dos 22 convocados, sete jogadores já morreram, além do técnico Zagallo. Félix, Carlos Alberto, Fontana, Everaldo, Joel Camargo e Pelé também faleceram.

Na campanha do tricampeonato, o Brasil venceu todos os jogos. No primeiro jogo, a equipe goleou a Tchecoslováquia por 4 a 1. Em seguida, bateu a Inglaterra pelo placar mínimo e encerrou a fase de grupos, assim, com uma vitória sofrida diante da Romênia por 3 a 2.

Na fase do mata-mata, a Seleção Brasileira venceu o Peru por 4 a 2 pelas oitavas de final. Nas quartas, o time sentiu a pressão do “Maracanazo” de 1950, mas venceu o Uruguai por 3 a 1. Na decisão, o time comandado por Zagallo, portanto, goleou a a Itália por 4 a 1 e se sagrou campeão.

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Jogadores da Seleção de 1970 que já morreram

Everaldo – morreu em 1974, vítima de acidente automobilístico

Fontana – morreu em 1980, vítima de infarto

Félix – morreu em 2012, vítima de enfisema pulmonar

Joel Camargo – morreu em 2014, de insuficiência renal

Carlos Alberto – morreu em 2016, de infarto

Pelé – morreu em 2022, de falência múltipla de órgãos

Zagallo – morreu em 2024, de falência múltipla de órgãos

Brito – morreu em 2026

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