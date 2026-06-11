Croácia atrai multidão em primeiro treino nos Estados Unidos

A seleção da Croácia realizou nesta quinta-feira (11) seu primeiro treinamento em Alexandria, na Virgínia EUA), e transformou a atividade em um evento para a comunidade local. Em iniciativa organizada pela Fifa, pela prefeitura da cidade e pela Episcopal High School, a sessão foi aberta ao público e reuniu um grande número de torcedores croatas, moradores da região e jovens interessados em acompanhar de perto a preparação da terceira colocada da última Copa do Mundo.

Antes da entrada dos jogadores em campo, o diretor técnico da Federação Croata, Stipe Pletikosa, participou de um encontro com autoridades locais. Durante a cerimônia, ele entregou uma camisa da seleção à prefeita de Alexandria, Alyia Gaskins, em agradecimento pelas palavras de recepção direcionadas à delegação croata. Em seguida, a prefeita retribuiu o gesto com uma medalha e uma proclamação oficial da cidade.

Presenças ilustres

Além disso, o treinamento contou com a presença do embaixador da Croácia nos Estados Unidos, Pjer Šimunović, e do presidente da Federação Croata, Marijan Kustić. Enquanto isso, centenas de torcedores acompanharam os trabalhos realizados pela equipe de Zlatko Dalic na estrutura da Episcopal High School, escolhida como base da seleção durante a fase de grupos da Copa do Mundo.

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Como sempre, Luka Modric inegavelmente concentrou grande parte da atenção dos presentes. O capitão da Croácia foi um dos jogadores mais procurados pelos torcedores ao lado de Petar Musa e Marco Pašalić, atletas que atuam no futebol norte-americano. Ao final da atividade, os jogadores distribuíram bolas da Federação Croata para os espectadores e permaneceram no local para uma sessão de autógrafos e fotografias.

A Croácia está concentrada em Alexandria desde a chegada aos Estados Unidos e segue a preparação para a estreia na Copa do Mundo. Integrante do Grupo L, a equipe enfrentará a Inglaterra no dia 17 de junho, em Dallas. Depois, medirá forças com Gana e Panamá na sequência da primeira fase.

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