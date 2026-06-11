Arrascaeta receberá Medalha Tiradentes por trajetória no Flamengo

O meia Giorgian de Arrascaeta receberá a Medalha Tiradentes, a maior honraria concedida pelo Estado do Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou a concessão da honraria em discussão única nesta quinta-feira (11). A homenagem reconhece o jogador uruguaio, um dos grandes ídolos da história recente do Flamengo, pelos serviços prestados ao esporte fluminense.

O deputado estadual Guilherme Delaroli, vice-presidente da Alerj, propôs a condecoração por meio de um projeto de resolução. O texto agora segue para promulgação e publicação oficial no Diário Oficial do Legislativo. A Medalha Tiradentes premia personalidades que prestam serviços de grande relevância para a sociedade do Rio de Janeiro em diversos setores.

Uruguaio consolidou idolatria histórica no Flamengo

Nascido em Nuevo Berlín, no Uruguai, Arrascaeta iniciou a sua caminhada no futebol ainda na infância em equipes locais antes de chegar à base do Defensor Sporting. O meia profissionalizou-se no clube de Montevidéu e desembarcou no futebol brasileiro para defender o Cruzeiro. O atleta transferiu-se para o Flamengo em 2019, iniciando a sua trajetória de maior sucesso no país.

O jogador consolidou o seu nome entre as maiores lendas do clube carioca por conta de seu protagonismo em uma era extremamente vitoriosa. O atleta conquistou três títulos da Copa Libertadores da América (2019, 2022 e 2025) e três edições do Campeonato Brasileiro (2019, 2020 e 2025). A galeria de troféus do camisa 14 no Rio de Janeiro também conta com duas Copas do Brasil (2022 e 2024), três Supercopas do Brasil (2020, 2021 e 2025), uma Recopa Sul-Americana (2020) e cinco títulos do Campeonato Carioca (2019, 2020, 2021, 2024 e 2025).

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