Courtois admite que pode encerrar ciclo na Bélgica após a Copa

A Copa do Mundo pode marcar a despedida de Thibaut Courtois da seleção da Bélgica. Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (11), em Seattle (EUA), o goleiro de 34 anos admitiu que a possibilidade de encerrar sua trajetória internacional após o torneio é maior do que a de seguir defendendo o país. A declaração surge poucos dias antes da estreia belga contra o Egito, pelo Grupo G do Mundial.

Enquanto Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku já manifestaram o desejo de continuar na seleção após a Copa, Courtois demonstrou cautela ao abordar o futuro. Segundo o goleiro, os problemas físicos enfrentados nas últimas temporadas passaram a influenciar diretamente o planejamento da reta final da carreira.

“Não sei se devemos falar sobre isso agora, mas acho que as chances são maiores de eu não continuar do que de continuar. Tenho 34 anos e sinto que pequenas lesões são mais comuns. Se você consegue descansar durante as pausas internacionais, isso faz diferença. Vamos ver o que vou decidir depois do torneio”, afirmou.

Courtois quer jogar menos

Além disso, Courtois explicou que pretende seguir atuando por mais alguns anos em alto nível e, por isso, considera necessário reduzir a carga de jogos. Atualmente, o goleiro defende o Real Madrid e possui contrato com o clube espanhol até junho de 2027.

“Tive mais problemas com os meus adutores no último ano e também rompi um pedaço do meu tendão. Então você começa a pensar e sente que poderia descansar mais. Em certo ponto, você também tem que passar o bastão”, acrescentou.

Ao mesmo tempo, o goleiro destacou que a Bélgica já possui uma nova geração de arqueiros em desenvolvimento. Entre os nomes citados por Courtois estão Senne Lammens, Mike Penders e Maarten Vandevoordt, apontados como possíveis sucessores na meta da seleção.

“Há grandes talentos esperando atrás de mim. Vamos ver como a Copa do Mundo vai se desenrolar e, depois, veremos o que acontece”, completou.

A Bélgica estreia na Copa do Mundo na próxima segunda-feira, diante do Egito, em Seattle. A equipe integra o Grupo G, que também conta com Irã e Nova Zelândia. Além da campanha no torneio, a seleção belga pode viver os últimos capítulos da trajetória internacional de um dos principais nomes de sua geração.

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