Neymar publica foto na academia às vésperas da estreia do Brasil na Copa

Fora da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Neymar mostra força de vontade para se recuperar da lesão na panturrilha o mais rápido possível. Nesta quinta-feira (11/6), o atacante usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar a evolução nos treinos. Ele, afinal, postou fotos feitas na academia.
Neymar, aliás, ainda não foi a campo de chuteiras durante a preparação da Seleção nos Estados Unidos. Ele já fez treinos com bola com o restante do elenco, mas só trabalhou com tênis de corrida.
Há expectativa de que o atacante esteja em condições para a partida contra o Haiti, marcada para o dia 19 de junho, seis dias após a estreia da Seleção na competição. Enquanto isso, o técnico Carlo Ancelotti já praticamente definiu a escalação para o primeiro jogo da Seleção.
Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado, às 19h (de Brasília), no New York New Jersey Stadium, pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Aliás, a chave ainda conta com Haiti e Escócia, que também estreiam no mesmo dia, em duelo marcado para Boston.