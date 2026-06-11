Presidente do Equador reduz preço da cerveja durante a Copa em “apoio à seleção”

Os equatorianos terão uma novidade para acompanhar a Copa do Mundo. Afinal, o presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou um corte em 20% nos impostos de bebidas de teor alcoólico moderado, como cervejas, até o dia 19 de julho, data da final da competição.

A medida visa arrecadar um apoio extra para a La Tri ao longo da Copa. De acordo com pesquisa realizada pelo instituto Comunicaliza, quase 30% dos torcedores alegaram beber um pouco mais quando a seleção está em campo. Por fim ,Naboa explicou que a decisão viabiliza os encontros entre amigos e familiares para ver as partidas

“Hoje em dia, todo mundo está mais interessado em futebol do que em qualquer outra coisa, e isso é normal. Este é um país apaixonado por futebol, onde as pessoas gostam de assistir aos jogos com amigos e familiares”, declarou o presidente.

O Equador estreia na Copa do Mundo no próximo domingo (14), contra a Costa do Marfim. Além dos Elefantes, a La Tri também encara a Alemanha e Curaçao na fase de grupos.

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