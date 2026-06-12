Ricardo Rocha explica detenção no aeroporto do Rio: “Não fui algemado”

O ex-zagueiro Ricardo Rocha se pronunciou publicamente após passar por uma detenção no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. A Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão civil contra o tetracampeão devido ao não pagamento de pensão alimentícia. O ex-atleta utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (11) para acalmar os fãs, confirmar a resolução rápida do problema e rechaçar boatos sobre a abordagem policial.

O ex-jogador gravou um vídeo para esclarecer os fatos e criticou a repercussão do episódio. Ricardo Rocha negou o uso de força de forma enfática: “Não fui algemado, isso é tudo mentira. Houve uma situação que foi resolvida, esclarecida rapidamente, em relação à Polícia Federal. Foi tudo muito bem tratado. É minha sexta Copa do Mundo — foram duas como jogador e agora quatro como comentarista. Tenho orgulho disso tudo”.

Divergência em reajuste no Ceará causou o imbróglio jurídico

A ordem de prisão civil partiu do Poder Judiciário do Ceará. A defesa do ex-atleta explicou que o problema técnico aconteceu por conta de uma divergência nos valores cobrados na execução da decisão. O influenciador Marcelo Rennó apontou que a Justiça aprovou um reajuste de R$ 2.400 no benefício em 2024, mas o ex-jogador não recebeu a notificação oficial sobre a mudança e continuou depositando a quantia antiga.

O ex-defensor efetuou o pagamento integral do montante em atraso logo após tomar ciência do reajuste na delegacia do aeroporto. Os agentes da Polícia Federal assinaram o termo de liberação e o liberaram para seguir viagem.

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Defesa de Ricardo Rocha lamenta a quebra de sigilo do processo

O ex-jogador preparava o seu embarque rumo aos Estados Unidos para realizar a cobertura jornalística da Copa do Mundoo de 2026 no momento da abordagem. O departamento jurídico do ex-atleta emitiu uma nota oficial para lamentar o vazamento das informações para os veículos de imprensa, uma vez que o processo tramita sob segredo de Justiça.

Por fim, o advogado do tetracampeão repudiou a exposição sensacionalista do caso e garantiu que o seu cliente mantém o histórico de cumprimento de todas as obrigações familiares. Assim sendo, com a situação regularizada no sistema policial, Ricardo Rocha manteve o cronograma de trabalho para acompanhar o torneio em solo americano.

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